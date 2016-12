Lázár János 300 ezres agglomerációt tervez 2026-ig: összenő Szeged és Vásárhely?

Összenő Szeged és Vásárhely? Igen. Nem. Szavazok!



Szavazás állása Igen. Nem. Összenő Szeged és Vásárhely? Igen. Nem. 2616 szavazat

„A politikai tervem a következő tíz évre, hogy Szeged és Vásárhely – a körülöttük lévő ipari parkokkal együtt – 300 ezres agglomerációvá nője ki magát" – nyilatkozta évértékelő interjújában a hodmezovasarhely.hu-nak és a vasarhely24-nek Lázár János A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Hódmezővásárhely és Makó fideszes országgyűlési képviselője a jövőre induló, Szegedet Vásárhellyel összekötő tramtrainépítés kapcsán elmondta, „naponta 8-10 ezer ember ingázik a két város között, a hazánkban még ismeretlen villamosvasúti összeköttetés gyorsabbá, kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi a közlekedést. Hollandiában láttam hasonló példát, ahol egy 60 és egy 150 ezres várost kapcsoltak össze tramtrainjárattal, aminek az lett a következménye, hogy a két város összenőtt".Megkérdeztük olvasóinkat, elképzelhetőnek tartják-e, hogy 2026-ra 300 ezres agglomerációvá nő össze Szeged és Vásárhely. Közel kétezren szavaztak, és mintegy százan mondták el véleményüket. Olvasóink több mint 60 százaléka szerint nem nő össze a két város.– Nincs akkora lakossági növekedés – írta Márta Tamás Barna Zsolt olvasónk szerint hülyeség a terv, mert jó, ha az egész megyében annyian lesznek 2026-ban. (Csongrád megyében jelenleg 406 ezren élnek – a szerk.) Bár Korom István sem tudja elképzelni a két város összenövését, azért nevet adott az új polisznak. Szerinte legyen Szegedvásárhely vagy Hódszeged.– Nagyon messze vannak egymástól, és itt nem feltétlenül a fizikai távolságra gondolok – írta Salánki Ignác Varga István olvasónk szerint viszont van ráció a tervben, és szerinte Makóval együtt városállammá is alakulhatna Szeged és Vásárhely. Mendler Judit Jusztina szerint semmi sem lehetetlen a mai szemlélettel. – Ha egyszer kigondolt valaki valamit, már csak idő kérdése, hogy megvalósuljon, pénz van rengeteg – írta olvasónk. Baka Róbert szerint már a szegedi városvezetés is évek óta fontosnak tartja felhívni a lehetséges befektetők figyelmét arra, hogy a Szegeden számításba jöhető munkaerőnél ne csak a város határait vegyék figyelembe, mert a Szeged térségi munkaerőpiac a környező városok munkaerő-kínálatát is magába foglalja. Így szerinte Szeged is a 300 ezres gazdasági térséggel próbálkozik.– A feltételezett agglomerációs térség jelenlegi népességszáma körülbelül 220 ezer fő, kerekítve Szeged 170 ezer, Hódmezővásárhely 44 ezer, Algyő 6 ezer – mondta lapunknak Kovács Zoltán . A Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékének vezetője szerint nehezen valószínűsíthető, hogy 10 év alatt 80 ezer új lakos jelenik meg ebben a térségben.– Persze ha az agglomeráció határait kreatívan Mórahalomtól Orosházáig, Tiszaszigettől Mártélyig értelmezzük, már összejöhet ennyi – mondta a tanszékvezető egyetemi tanár, akinek Kelet-Közép-Európa urbanizációja és a modern kori magyar városfejlődés a kutatási témája, szakterülete pedig a társadalom-, város- és településföldrajz, valamint a politikai földrajz.– A felvetésben nem is ez az érdekes, hanem magának a fogalomnak (agglomeráció) alkalmazása, egy döntően agrárhagyományokra építkező településhálózatban, ahol a mezővárosi múlt (és jelen) jelenti a realitást, és nem az ipar gerjesztette agglomerálódás (tömörülés). Bár az M43-as és a 47-es gyorsforgalmi út kínál bizonyos gazdasági megújulási (iparosítási) lehetőséget, ami a környező dél-alföldi térségen belül valóban dinamizálja a kérdéses Szeged–Hódmezővásárhely-tengelyt, de ahhoz számos terület- és településfejlesztési cél összehangolása szükséges. Mindenesetre mint elképzelés üdvözlendő Lázár János ötlete, ami jelzi, hogy a politika talán (végre) felfedezte a területfejlesztésben rejlő lehetőségeket – mondta Kovács Zoltán.