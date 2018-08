Le a fecskével!

Lacfi Ági üzleti stílustanácsadó ezen a nyáron mindent látott, amit látni lehetett – legalábbis, ha helyes vagy helytelen fürdőnadrágválasztásról volt szó. A Balaton mellett élve maga is megtapasztalta, hogy ez a nyár az állatok bűvöletében telik.



Flamingók, unikornisok és sajnos fecske mindenhol. Utóbbi különösen bántó a szemnek, valaha trendi volt, ma már azonban inkább hanyagolni kéne.



– Van egy generáció, amely úgy nőtt fel, hogy nem is volt más választása, fecskét kellett hordania, ez volt a fürdőnadrág. Nos, ők azok, akik már korosak, és általában kevésbé áll nekik jól ez a fazon – mondja a szakértő, és hozzáteszi, a tapadós, minden részletet megmutató darabok ma már nem valók a strandra. Ez a fazon maradjon meg a profi úszóknak, pólósoknak.



– Válasszunk inkább sort fazonú fürdőnadrágot, de ügyeljünk a színekre és a mintákra is – figyelmeztet. – Mindenki úgy vásároljon, hogy figyelembe veszi a korát, alkatát, habitusát és a bőrszínét is. Egy sápadtabb típus ne viseljen fehéret, halványsárgát vagy drappot – mondja.



– Nagy, erőteljes mintát az válasszon, aki nem bánja, ha megnézik. Kivéve, ha nagyon hasas vagy kifejezetten sovány, akkor semmiképp ne válassza, ugyanezért a széltében csíkosat sem, mert az nagyítja a hátsót.