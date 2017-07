Lehet terasz az Anna-kúti bicikliúton - egymillióért

– Mi nem ezt akartuk. Nem gondoltuk, hogy a tervezett teraszunk miatt az egész Anna- kúti kerékpáros-gyalogos közlekedés átszervezését velünk akarja kifizettetni a város. – mondta Kis Gábor, a Széchenyi tér 8. szám alatt helyet bérlő Pixel bár társtulajdonosa. Hozzátette, nélkülük is problémás a mostani bicikliút, hiszen a bérház kapuja szintén oda nyílik. Annak a helyzetnek a megoldása pedig a város feladata lenne.Megvárják, hogy írásban is elküldje az önkormányzat a pár napja született döntést. Egyelőre azonban úgy látja, ha még meg is lenne rá a nagyjából bruttó egymillió forintjuk, az eddig húzódó bürokrácia miatt az engedélyeztetéssel együtt végképp kicsúsznak a nyárból, és talán szilveszterkor pezsgőzhetnek a teraszon.

Megírtuk, a korábbi csemegeüzlet helyén nyílt vendéglátóhely a forgalma növelése érdekében teraszt akar nyitni az Anna-kút irányába (2017. február 25.: Bicikliútra nyílik az ajtó ). Mivel azonban a bár egyik ajtaja a forgalmas bicikliútra nyílik, nem tehetnek ki csak úgy egyszerűen asztalokat.Tavalyi tervüket balesetveszély miatt utasította el az önkormányzat. A városüzemeltetési bizottság legutóbbi ülésén hat pontban támasztott feltételeket az üzletnek. Ménesi Imre, a testület elnöke úgy fogalmazott, mindenkinek kedvező megoldást szavaztak meg, segítve a vállalkozás boldogulását és a vállalkozót is.– Előírják, hogy oldjuk meg a kerékpársáv átvezetését a Kossuth Lajos sugárúton – mutatta Pozsár Bence társtulajdonos.– Ehhez fel kellene szedetnünk a villamossínek mentén lévő sávelválasztó betongömböket, utána „arrébb húzhatjuk" a bicikliutat. A térre fel kell vezetni a kerékpárosokat, ami padkaépítést jelent. A pergola és a terasz között pedig a parkettamintában lerakott térkövön jelölni kell a kerékpárosok helyét. Felfesteni nem lehet, csak követ cserélni.Ráadásul a bicikliseknek a téren lévő térképtartó és turistatábla is útban lesz, azt is át kell helyeztetnünk. Az egészet pedig körbe kell tábláztatni, mert a változás három irányban is befolyásolja a csomópont közlekedését.Ráadásul az egészre kaptunk egy július végi időpontot. Róka fogta csuka helyzet, mert ha idén sem lépünk, jövőre kezdhetjük elölről a szélmalomharcot.