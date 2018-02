Leltároztuk a szegedi képviselők vagyonát

Motoros kishajót és autót vettek

Az önkormányzati képviselők közzétették a legfrissebb vagyonnyilatkozatukat. Fotó: Kuklis István

Hitele, kölcsöne a legtöbb szegedi képviselőnek van, Tóth Péter (Jobbik) még 1,1 milliós diákhitelét is törleszti. Többen készpénzt is feltüntettek vagyonbevallásukban, Szénási Róbert (MSZP) a legtöbbet, 15 milliót a tavalyi 1 millióval szemben, Binszki József (DK) duplázott, így immár nem 4, hanem 8 millió forintja van készpénzben.Joób Mártonnak (MSZP) 5, Botka Lászlónak (MSZP) 2,5, Ménesi Imrének (MSZP) 1,2 millió, Lauer Istvánnak (MSZP) pedig 700 ezer forintja van.Több képviselőnek nincs a nevén ház vagy lakás, például Nógrádi Tibornak (Fidesz–L.É.T.), míg a KDNP-s Hüvös Lászlónak a feltüntetett lakáson és üdülőkön haszonélvezeti joga van. Binszki József két újszentiváni lakása mellé egy 56 négyzetméteres önkormányzati bérlakást bérel tavaly óta, míg Joób Márton tavaly építtetett egy 107 négyzetméteres házat a meglévő másik kettő mellé, aminek felerészben tulajdonosa. Póda Jenő (Fidesz–L.É.T.) is gyarapította ingatlanjainak számát, tavaly Csávolyban vett egy szántót, Vászoly Öreghegyen pedig külterületi legelőt.Míg Farkas László (Fidesz–L.É.T.) egy 15 éves autót hajt, ketten lecserélték a városatyák közül a kocsijukat az elmúlt évben. Haág Zalán (KDNP) a VW Jettájától vált meg, és egy használt Volvót vásárolt, Kozma József (MSZP) pedig egy Honda Civicet vett. Solymos László (MSZP) alpolgármester is beszerzett egy járművet, felerészben tulajdonosa lett egy motoros kishajónak.

Van, aki titkolja, mennyi a bevétele

Tartoznak banknak, magánszemélynek

Binszki lakásának berendezéseit tüntette fel a jelentősebb értékű vagyontárgyai között, Botka pedig – a tavaly tavasszal kiegészített vagyonnyilatkozatának megfelelően – felsorolt egy karórát, amit a feleségétől kapott 40. születésnapjára, illetve lakásbútorokat, háztartási eszközöket és könyveket. Kormos Tibor (MSZP) 11 festményt, Póda pedig pálinkafőzőjét tüntette fel bevallásában, ez utóbbi 750 ezer forintos értéket képvisel. Kozma József régi és modern bútorait tüntette fel, illetve elektronikai berendezéseket, Lauer István pedig két laptopját, valamint multimédiás rendszerét.Az, hogy ki mennyit is visz haza egy hónapban, nem feltétlenül derül ki a vagyonbevallásokból, mert míg Haág és Szondi Ildikó (MSZP) például mindent feltüntetett, és az is nyilvános, hogy Rózsavölgyi Józsefnek (Fidesz–L.É.T.) 120 ezer forint a nyugdíja, addig Szécsényi Rózsa (MSZP) nem köti a nyilvánosság orrára, hogy mennyit kap nyugdíjasként. Egy évvel korábban egyébként 330 ezer volt a nyugdíja. A dokumentumokból kiderül az is, hogy Kardos Irén (Összefogás Szegedért) a cégéből nem vett ki jövedelmet tavaly sem.Több képviselő büszkélkedhet azzal, hogy nincs hitele és egyéb tartozása sem, például Kosik Dénes (Fidesz–L.É.T.), párttársai körül Nógrádi Tibor és Mihálffy Béla, valamint két alpolgármester, az MSZP-s Szentgyörgyi Pál és Nagy Sándor (Együtt) is üresen hagyta a tartozásokra vonatkozó rubrikákat vagyonbevallásában, akárcsak a független Szentistványi István. Kothencz Jánosnak (Fidesz–L.É.T.) több mint 4 millió forint kölcsöne van, akárcsak az MSZP-s Mészáros Tamásnak, párttársának, Sebestyén Józsefnek 570 ezer forint, Tóth Károlynak 4,8 millió forint, míg Berkesi Ottónak (Összefogás Szegedért) 823 ezer forint hitele van, továbbá magánszemélynek 200 ezer forinttal tartozik.