Létezik az amerikai álom: új ösztöndíj indul, csereprogramra jelentkezhetnek a diákok - erről is beszélt a nagykövet

Mosolyogva fogadták a szegedi diákok az amerikai nagykövetet, aki partnerként kezelte a tanulókat, így végig jó hangulatban telt a beszélgetés. Fotó: Frank Yvette

Szegedre látogatott David B. Cornstein, az Egyesült Államok nagykövete. A 80 éves New York-i üzletembert négy hónapja nevezték ki, június végén érkezett feleségével együtt Magyarországra. Célja, hogy Budapest mellett a nagyobb városokat is megismerje, járt már Debrecenben, Sárváron és Pápán. Pénteken szegedi diákokkal találkozott, majd kulturális programként megtekintette a zsinagógát, hiszen ő maga „büszke New York-i zsidónak" vallja magát.David B. Cornstein az Agórában lévő American Cornerben találkozott a Deák Ferenc Gimnázium és a Szabad Waldorf Gimnázium diákjaival, akiknek bemutatott egy új ösztöndíj-lehetőséget. – Nagy izgalommal jelentem be, hogy kiterjesztjük a FLEX Programot Magyarországra. Ez fantasztikus lehetőség nektek, tehetséges magyar középiskolásoknak, hogy egy évig az USA-ban tanuljatok – ajánlotta a programot a nagykövet. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma által finanszírozott csereprogramban 15–17 éves diákok jelentkezését várják. A részletes feltételekről a FLEX Hungary Facebook-oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.Ezután a középiskolások bármit kérdezhettek – természetesen angolul – az új nagykövettől, aki jó tanácsokkal is ellátta őket. Elmondta nekik, hogy bár most még biztos nem így érzik, de nagyon jó 16 évesnek lenni, élvezzék ki ezeket az éveket. Mesélt nekik arról, hogy keményen megdolgozott a sikerért, amikor birodalmát építette, rengeteget utazott, repülőgépen élte az életét, kevés ideje jutott a családjára. Az egyik diák azt kérdezte, hogyan lett milliárdos üzletember. Erre azt válaszolta, valóban létezik az amerikai álom, ahogyan a magyar álom is. Ehhez a nagykövet három fontos útravalót adott a szegedi diákoknak: „Tanuljatok, találjatok olyan szakmát, amelyet szerettek csinálni, és maradjatok itthon!" Szerinte az ország egyik nagy problémája, hogy alacsony az életszínvonal, így sokan költöznek külföldre. Véleménye szerint azon kell dolgoznia a kormánynak, hogy ne menjenek el az emberek. Azt javasolta a diákoknak, éljenek az ösztöndíj lehetőségével, ám utána itthon találják meg boldogulásukat.David B. Cornstein péntek délelőtt találkozott Botka László polgármesterrel is a szegedi városházán, ahol a gazdasági, oktatási és tudományos kapcsolatok bővítéséről egyeztettek. Egyetértettek abban, hogy az idén megnyílt American Corner tovább erősítheti a város és az Egyesült Államok közötti viszonyt.