Lópici Gáspárnak segített a Taxisok a gyerekekért csoport

– Szilágyi István filmjein nőttünk fel. Az általa megformált figurákat imádta minden gyerek. Felnőtt fej-

jel is emlékszünk Lópici Gáspárra vagy akár a piócás emberre – mondta Berinszki Zoltán, a Taxisok a gyerekekért csoport életre hívója.



– Most nagy bajban van a művész. A csoport adminjaival úgy döntöttünk, segítünk neki eljutni az orvoshoz. A hódmezővásárhelyi Mezeiné Horváth Mária szervezte meg az utaztatást. Egyik budapesti, nem taxis tagunk, Örvényesi Tira vállalta Szilágyi István és felesége, a szobrászművész Humenyánszki Jolán fuvarozását. Ha a szükség úgy hozza, a jövőben is számíthatnak ránk – mondta Berinszki Zoltán.