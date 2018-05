Lotz Károly titkait ismerhetjük meg a REÖK-ben

A május 9-én 19 órakor kezdődő felolvasószínházi estén nemcsak arra derül fény, hogy kinek az arcát látta maga előtt Lotz, amikor Pszichét, a görög mitológia gyönyörű királylányt festette, hanem arra is, mit szólt ehhez a felesége.



Lotz Károly korának egyik legfoglalkoztatottabb freskófestője volt – az Operaház, a Kúria és az Országház mennyezetét is az ő munkái díszítik. Életében az aktképeit kevésbé ismerték el, pedig ezek a művek még inkább időtállók, sőt a művész érzelmeinek mélyére vezetnek. A legismertebb mitológiai nőalakjai feltűnően hasonlítanak: ábrándos tekintetű, rózsaajkú, dús hajú fiatal lány mindegyik, gömbölyded idomokkal és hamvas fehér bőrrel. Pont mint az imádott Kornélia, Lotz nevelt lánya. Ónody Anna, a Nemzeti Színház balettkarának táncművésze hivatásos festőfeleség volt: első férje Jakobey Károly, Lotz kollégája és barátja volt. Három gyermekük született: Ilona, Viktor és Kornélia. A házaspár elhidegült egymástól, a válás 1890-ig húzódott, de lényegében már 1885-ben külön éltek. Anna ebben az öt évben már Lotz élettársa volt, aki Jakobey 1891-ben bekövetkezett halála után nevére vette a három gyermeket. Kornélia ekkor töltötte a 16. életévét. A gyönyörű fiatal nővé érő lány lett Lotz állandó múzsája és titkos szerelme is. Őt látjuk, ha a festő leghíresebb aktképeire vagy portréira tekintünk.

A főszereplőt Hüse Csaba alakítja, aki már Egerben, Kecskeméten és Kaposváron is belopta magát a közönség szívébe. Réczei Tamás rendező érdekes nézőpontból eleveníti fel Lotz életét: feleségét, Ónody Annát ülteti a festőművész mellé. Tolnai Hella karaktere többet mondhat nekünk: az asszony, aki hosszú évekig várt második szerelme beteljesülésére, és aki talán maga is pontosan tudta, milyen kétes értékű kitüntetés múzsaként élni. Az utolsó Festői szerelmek előtt Nátyi Róbert művészettörténész tart felvezető előadást.