Ma kezdik gyűjteni az ajánlásokat - eddig 26 Csongrád megyei országgyűlésiképviselő-jelölt ismert

Hivatalosan a választások előtti ötvenedik napon, azaz szombaton kezdődött a választási kampány időszaka, a jelölőszervezetek pedig ma reggel vehetik fel a választási irodákban a lepecsételt ajánlóíveket. A Nemzeti

Választási Bizottság (NVB) adataiból kiderül, hogy mind a négy Csongrád megyei választókörzetben több mint 80-80 ezer választásra jogosult lakost tartanak nyilván.



Az NVB honlapjának adatai szerint lapzártánkig 88 jelölőszervezetet vettek nyilvántartásba, többen még elbírálásra várnak, de az már most látszik, hogy a választópolgárok ajánlásaiért többen szállnak ringbe, mint négy éve, amikor is a testület 71 pártot vett nyilvántartásba.



Csongrád megyében eddig 6 párt 26 jelöltjének a neve ismert, de várhatóan még bővül a létszám. Az 1-es körzetben a Fidesz–KDNP Bartók Csabát indítja, a Jobbik Tóth Pétert, az MSZP–Párbeszéd Szabó Sándort, akinek a javára visszalépett az Együtt jelöltje. Az LMP és az Új Kezdet Bodrog Zoltán indulását jelentette be, a Momentum Mihálik Edvinét, míg a Munkáspárt Nagyvári Lászlóét.



A 2-esben B. Nagy Lászlót indítják a kormánypártok, a Jobbik Fackelmann Istvánt, az MSZP–Párbeszéd Joób Mártont, az LMP Tessényi Juditot, az Együtt Györgyey Jánost, a Momentum Boros-Gyevi Gergelyt, a Munkáspárt pedig Budai Lászlót.



A megye 3-as számú választókerületében a Fidesz–KDNP színeiben ismét Farkas Sándor indul, a Jobbik Szabó Zoltán Ferencet indítja. Ebben a körzetben az MSZP szövetségesének, a DK-nak adta a helyet, közösen indítják Eörsi Mátyást. Az LMP Sajó Péter Viktort, az Együtt Dombi Gábort, a Momentum Csányi Balázst, míg a Munkáspárt Bencsik Lajost juttatná a parlamentbe.



Csongrád megye 4-es választókörzetében a Fidesz–KDNP Lázár Jánost, a Jobbik Kiss Attilát, az MSZP–Párbeszéd Rója Istvánt, az Együtt Wéber Katalint, a Momentum Jakab Tamást, a Munkáspárt pedig Nagy Gyula Imrénét jelöli, az LMP azonban eddig nem jelentette be, hogy kit indítana a választáson.