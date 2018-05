Magassági hidegörvény vonul át felettünk, a zivatar mellé kaphatunk apró szemű jeget is

Vöröshere pipaccsal. Ma tavasz lesz, ha el nem veri a jég. Fotó: MTI

Éjszaka 13 fokig hűl le a levegő, nappal 24 fokig melegszik. Kedves tavaszi időnek mondanánk, de 30 százalék az esélye, hogy kialakul egy-két zivatar. Nagy esőmennyiséget nem ígérnek, mindössze 1-1 millimétert, de a növények örülni fognak. Kivéve, ha apró szemű jég is kíséri a zivatart - ez is előfordulhat., de azt írja, több helyen, nagyobb számban a Dunántúlon és az északi megyékben várható záporok, zivatarok kialakulása, egy-egy heves zivatarra is számítani kell. Ilyenkor a szél is viharossá erősödhet - bár a szél mintha mindig fújna mostanában. Mindez azért történik úgy, ahogy történik, mert a Kárpát-medencétől északra erősödő anticiklon található, ennek déli peremén - a Kárpát-medence fölött - hétfő estétől egy magassági hidegörvény vonul keletről nyugat felé.

Ma köszöntjük:

Mihály, Stella, Acsád, Akács, Arzéniusz, Décse, Dezideráta, Gécsa, Gejza, Géza, Gyécsa, Győző, Iduna, Ottokár, Péter, Pető, Ulla



Ezen a napon történt:

1429 – Jeanne d’Arc vezetésével a francia csapatok felszabadították Orléans városát.

1654 – Magdeburgban Otto von Guericke német tudós bemutatja nyolclovas kísérletét a légüres tér és a légnyomás bizonyítására.

1886 – A Georgia állambeli Atlantában Dr. John Stith Pemberton kikeveri az első Coca-Colát.

1902 – Martinique szigetén kitört a Mont Pelée vulkán. A vulkánkitörést kísérő jelenségek (láva, hamu, gázok) a pár kilométerrel távolabb fekvő Saint Pierre városát teljesen romba döntötték, az egykori feljegyzések szerint mindössze ketten élték túl a katasztrófát.

1912 – A magyarországi származású Adolf Zukor Famous Players Film Company néven megalapítja a Paramount Pictures produkciós cég elődjét.

néven megalapítja a Paramount Pictures produkciós cég elődjét. 1930 – A Hlinka vezette Szlovák Néppárt másodszor nyújtja be a szlovák autonómia tervezetét.

1945 – A második világháború utolsó napja Európában. Németország kapitulál

Idénymunkások küzdenek a belvízzel a határban. Komolyan ne vegyék: elöntött egyiptomi rizsföldön palántáznak a földművesek. Fotó: MTI

