Magdi anyus, az UFO-k és a fán élő macska is csendet kér - fotó

A szórakozóhely, valamint a szomszédok mellett Magdi anyus és Soros György is hálás a csendes közönségnek. Fotó: Török János

Folyamatos és állandó konfliktusforrást jelent a szórakozóhelyek vendégei és a környéken élők között a zaj. Csendrendelet ide vagy oda, ahol kocsma van, ott zaj is lesz. A vendégek jönnek-mennek, hangoskodnak, nyilván már nem szomjasan néha kiabálnak, dohányoznak, a pihenni vágyó lakók pedig ezt teljes joggal kifogásolják.A notórius feljelentők, bejelentők mellett a kocsmák vezetői is igyekeznek elejét venni a vitának, legtöbbször úgy, hogy papírlapot tűznek a falra.Az ötletes és vicces figyelemfelkeltő feliratok sorát gazdagítja a Londoni körúti Cool Club csapata, akik arra kérik a szórakozó közönséget a pihenő szomszédok, a fán élő macska, az UFO-k és Soros György nevében, hogy ne kiabáljanak. A vicces vendégek a Barátok közt című sorozatban megismert és kultikussá vált szereplő, Magdi anyus nevét is odaírták a papírra.