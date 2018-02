Magolás helyett az élményszerzésre fektetik a hangsúlyt: angol alapítványi iskolát hoztak Szegedre

Maximum 15 fős osztályok

Angolul beszélnek a tanárok a diákokhoz

Nem kapnak házi feladatot

Az ELI-s kutatók gyerekeinek is ideális

Első becsengetés 9 órakor, szünetben tengerimalac-simogatás, délután lovaglás és jóga, házi feladat és dolgozat pedig soha – ilyen is lehet ma már egy általános iskola. Szegeden 2017 szeptemberében indult el a Szegedi Nemzetközi Általános Iskola, ahol semmi nem olyan, mint amit a magyar iskolarendszerben megszokhattunk. Nyílt napjukon mi is megnéztük, milyen oktatásban részesülhetnek azok, akik a fegyelmező, magoló magyar iskolai élet helyett az angol, élményalapú tanítást választják – és persze mindezt meg is tudják fizetni.A petőfitelepi iskolaépületben működő alapítványi iskola tavaly augusztus 28-án kapta meg a működési engedélyét, így egyelőre csak az a néhány gyerek tudta megkezdeni itt tanulmányait, akiknek szülei – bízva abban, hogy valóban elindulhat szeptemberben az oktatás – nem íratták be máshová őket. – Egyelőre csak alsós osztályaink vannak, és egy iskolai előkészítő, felmenő rendszerben azonban folyamatosan bővül majd az osztályok száma. Jelenleg 14 diák jár hozzánk, de jövő szeptemberre már meglehetősen sok előjegyzésünk van, a következő tanévet ennek többszörösével kezdjük majd el. Osztályonként 15 fő fölé azonban semmiképpen nem megyünk – mondta el Szabó Csaba megbízott igazgató.Az iskolai élet nyelve az angol, a gyerekekhez egész nap így beszélnek a pedagógusok. Bár a korosztálynak előírt kötelező tudást itt is átadják, mindez mégsem azt jelenti, hogy a Nemzeti alaptanterv követelményeit sulykolják idegen nyelven. – Minden hónapnak van egy tematikája, amely köré a tantárgyak rendeződnek – mesélte Nagy Adrienn pedagógus. – Ez most például a lábnyomok a múltból. A gyerekek beöltöztek paleontológusnak, és az udvaron kutattak, de készítettünk nekik lábnyomot is. A lényeg mindig, hogy saját maguk tapasztalják meg, amiről beszélgetünk, és fűződjenek hozzájuk élmények. A tanulás a természetes kíváncsiságukat elégíti ki, nem stresszes magolásról szól az életük.A tanárnő elmesélte, dolgozatok helyett a gyerekek olyan feladatlapokat töltenek ki nem előre bejelentett módon, amelyeket az órákon is gyakorolnak, az eredményét pedig csak a pedagógusok tudják, hogy lássák, miben kell még fejleszteniük. – Ha valamit mindenki tud, látjuk, hogy arra nem kell időt pazarolni, ami viszont nem megy, arra így több marad.A diákok itt nem kapnak házi feladatot sem: délután 5-kor úgy mennek haza, hogy már csak játszaniuk kell. A szülők viszont folyamatosan kapják a hírlevelet, mivel foglalkoznak az órákon, így otthoni beszélgetésekkel kapcsolódhatnak a témákhoz. Nem kell magántanárra sem költeni, mert az iskola tanárai fejlesztik a lemaradókat, később pedig a felvételi előkészítőt is ők tartják nekik. A tankönyveket, de még a ceruzát is az iskola adja, mindez benne van a havi 135 ezer forintos tandíj árában – ahogyan a délutáni sport- és szabadidős foglalkozások költségei is. Ez a budapesti árak töredéke.– A lányom egy évet járt állami iskolába, és látom, mekkora a különbség – mesélte Gyenis Anett. – A hagyományos iskolákban ugyanazt tanítják, amit 20 éve. Értelmetlen dolgokra pazarolt tudással szerintem semmire nem fog menni, ebben az iskolában viszont a világra nyitott, érdeklődő felnőtté válik majd.Az iskola, mivel nemzetközi tanterv szerint működik, a városba érkező külföldi kutatók, tudósok, sportolók családjainak is ideális lehet, hiszen ott folytathatják tanulmányaikat, ahol azt máshol abbahagyták. Egyúttal azonban hiánypótló intézménynek is szánták, hiszen ilyen iskola még nem volt Szegeden, miközben az igény már nálunk is évek óta érzékelhető volt.– Nem cél, hogy csak külföldi gyerekekkel töltsük fel a iskolát, hiszen pont azért hoztuk létre, hogy a szegedieknek is legyen választási lehetőségük – fogalmazott a megbízott igazgató.