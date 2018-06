Magyar krokodilt is találtak

A történelmi jelentőségű lelet első darabjaira, csontokra és fogakra 22 éve bukkantak a Gerecsében, a Pisznice-hegy oldalában húzódó egyik kőfejtő 180 millió éves, vörös gumós mészkőrétegeiben. Ahogy haladtak a feltárással, kiderült, ennél jóval több részlet tárható fel.Hamarosan kirajzolódott egy őshüllő 30-40 százalékban megőrződött csontváza. Tavaly már az is biztos volt, hogy egy mindaddig ismeretlen fajt találtak a magyar kutatók. Egy ragadozót, amely élete nagy részét a nyílt vízen töltötte, ám a szárazföldön is biztonsággal mozgott.Őslénykutatók szerint egyébként krokodilhoz hasonlók lehettek a dinoszauruszok legkorábbi rokonai is. Róluk rendkívül sok „emlék" áll rendelkezésünkre fosszília, azaz ősmaradvány formájában. Azt azonban gyakran tévesen hisszük, hogy a mai krokodilok a dinoszauruszok leszármazottai.