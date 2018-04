Majdnem mindent leigazoltam

Meg nem nevezett bankot decemberben felkeresve, majd ott két órát eltöltve első nekifutásra nem lettünk okosabbak. Pedig viszonylag egyértelmű célzásokat tettünk, mivel mindketten még próbaidősök voltunk, hitelt nem fogunk kapni, csak a CSOK-ot szeretnénk felvenni, ennek ellenére egy egészen vastag, különböző hitelkonstrukciókat tartalmazó papírhalmazzal, na meg igen csalódottan tértünk haza. Másodjára már sikeresebb volt az akció, kaptunk is egy szép, összeszedett listát, mit és hol tudunk beszerezni. Azon túl, hogy ez a része elég időigényes volt, és elképzelni sem tudom, hogy hogy lehet ezt olyan munkahelyen kivitelezni, ahol nem kezelik rugalmasan ezeket az ügyeket, tulajdonképpen minden simán ment. Megismertem egy-két olyan egységet, amelyről eddig fogalmam sem volt, hogy létezik, de szinte csak pozitív töltettel távoztam. Volt, hogy a beígért ügyintézési határidő csökkent le az ügyintéző jóvoltából, minden flottul ment, fogytak a beszerezendő iratok, és február végére, március elejére tulajdonképpen meg is voltunk mindennel. El is fogadták, jöhet egy kis hátradőlés, sínen van minden - összegeztem hirtelenjében, csak hogy nem erről volt szó. Bár innen már "rutinból" ment a dolog, de egy igazolásra vártunk, méghozzá elég türelmesen.



Meg nem nevezett biztosítótól ugyanis egy olyan papírra volt szükségünk, amivel bizonyítani tudjuk, hogy az általunk megvásárolt lakás valóban biztosítva van. Abban a hitben tárcsáztam, hogy nem én vagyok az országban az egyedüli és az első, aki ilyet kérne, tekintve, hogy a CSOK nem éppen egy újkeletű dolog, (tavaly közel 30 ezer, míg bevezetése óta már több mint 60 ezer család igényelte) viszont úgy éreztem, mintha sikerült volna mindenkit megelőznöm. Hosszas beszélgetés után várhattuk a postai kézbesítést, mert hogy bár 2018-at írunk, meg nem nevezett biztosítótól azt a tájékoztatást kaptam, hogy ne számítsak arra, hogy ezt az irdatlanul fontos adatokat tartalmazó papirost én elektronikus úton megkapjam. Pikk-pakk, tíz nap alatt már ide is ért, természetesen banki nyitvatartási időn túl, így csak két hetet veszítettünk. Bár a kifizetési határidő már ott integetett a vállunk felett, de türelmem töretlen maradt: már csak egy papír, és a három hónapon át tartó munka beérik. Viszont a kiküldött igazolás nem megfelelő. Második kanyar itt is, meglepő, de továbbra sem lehet e-mailben, viszont mintha teljesen eltérő ügymenetben lennénk: amit a bank állít, arról a biztosító nem tud, és fordítva. Egymásra mutogatás, az idegeim meg továbbra is olyan vastag kötélből voltak, hogy azokon nyugodtan foxtrottot is járhatott bárki.



Viszont a naptár által tartott gyertyaláng azért gondoskodott arról, hogy ha lassan is, de vékonyodjon ez a kötél: a határidő már bemutatkozott nekünk, megismertük. Nincs mit tenni, nyitásra ott kell lenni a bankban, ahol szívélyesen közlik, hogy ez az igazolás sem megfelelő, de fáradjak át a biztosító helyi irodájába, ahol ezt az apróságot biztosan orvosolni fogják. Ha felmerült volna valakiben: nem, nem lehet biztosítást kötni rá, mert akkor egyik biztosító sem ismeri el a másikat, így hiába fizetnénk két helyre, kár esetén nem látnánk viszont pénzt. Villámléptekkel át a biztosítóhoz, ahol megnyugtatnak: meg nem nevezett bankkal elég szoros a viszonyuk, van olyan ügyfél, akit aznap negyedik alkalommal látnak viszont hasonló ügyben. Sóhaj után megkapom a papíromat, ezzel fáradjak vissza a bankba, ahol majd erre hivatkozva kapok egy újabb iratot (ilyenkor azért az emberben felmerül, hogy milyen széles kínálat mutatkozik a mappákból, és ez valószínűleg nem véletlen), amivel majd nagy szeretettel várnak engem újból a biztosítónál. A bankban lévő biztonsági őrrel tulajdonképpen már tegeződünk, megbeszéljük, ki mit fog aznap ebédelni, hiszen már vagyunk ilyen viszonyban. Van az a pont, amikor már nem tud felhúzni a dolog - nálam nagyjából ekkor jött el. Jelenleg egy fél napja ment a ping-pong a biztosító és a bank között, kettejük csatája, pedig közel egy hónapja húzódott. Mutatom a kapott újabb papírt, amiről kiderül, hogy ezt hiteligényléshez szokták mellékelni, nekünk meg az ugye most nem lesz, köszönjük. Meg nem nevezett biztosító által meg nem értett kérés mellé újabb strigula, ahhoz képest, hogy annak tudatában ültem be a székbe, hogy itt a kezembe fogják nyomni azt a papírt, amit bemutatva majd rátenyerel valaki a nagy piros gombra, ami az utalást jelzi, kaptam egy olyan nyomtatványt, amire nincs is szükségem.



Az igazi csavar pedig ekkor jött: a korábban bemutatott biztosítási igazolás (amelyen a lakás négyzetmétere nem szerepelt) a kötvény másolatával együtt hiba nélkülinek vagyon minősítve: nincs akadálya az utalásnak. Hirtelenjében ezen nem felhúzom magam, hanem őszintén örülök, hogy az utolsó akadályt is sikerült leküzdeni: ha a 90. percben szerzett idegenbeli góllal is, de megvan a továbbjutás, ha nem a legsimább és legrövidebb úton is, de a feladat teljesítve! Nem írnám le a pontos összeget, amit ezzel nyertünk, az interneten bárki fellelheti az egy gyermek után járó, használt lakásra fordítható összeget - de rendesen megdolgoztattak azért a pénzért!