Már megint a Telekom nevében szívatják csalók a szegedieket

Így nézett ki az e-mail, amit kollégánk kapott. Nem kell kapkodni a befizetéssel.

érdemes nem megnyitni a linket

Több kollégánk és olvasónk is jelezte tegnap: csalók ismét megtévesztő e-maileket küldözgetnek a Magyar Telekom nevében. Az e-mail helyesírására enyhe kifejezés, hogy hagy némi kívánnivalót maga után, és az e-mail cím sem stimmel, ha alaposabban megnézik. Bár nem kérnek nagy összeget, sok kicsi sokra megy: ráadásul adataink is illetéktelen kezekbe kerülhetnek, ha fizetni próbálunk. Azon sem kell meglepődni, ha a levél címzettje még csak nem is ügyfele a Telekomnak - ez egy szerencsés eset, mert biztosan nem jut eszébe befizetni semmit.Korábban már több hasonló esetről hírt adtunk. Legutóbb leírtuk: a Telekom kéri ügyfeleit, fokozott figyelemmel kezeljék a hasonló e-maileket. A levél érkezésekor alaposan vizsgálják meg a belinkelt weboldalt.ha a kapott levélnél ez nem teljesül,. Emellett a, illetve ais óvatosságra intenek.A szolgáltatók elsősorban ügyfeleik tájékoztatásával tudnak azért tenni, hogy a hasonló esetek száma visszaszoruljon. A Telekom honlapján több helyen nyújt ilyen jellegű tájékoztatást, illetve hívja fel ügyfelei figyelmét arra, hogyan kerülhetők el a visszaélések itt itt és itt