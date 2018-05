Már most leéghetünk 20 perc alatt: jobban teszi, ha nem napozik - Aki kimegy az utcára, kenjen magára fényvédőt

A bőrgyógyásznak tanuló Budavári-Szabó Lili és párja, Huszák Márk soha nem napozik naptej nélkül. Fotó: Kuklis István

Orosz Zoltánné nem szokott kifeküdni a napra, jobban élvezi a vizet. Azt mondja, soha nem égett le. Fotók: Kuklis István

A szegedi Napfényfürdőben pihenő Damir Polumenta és felesége nem tölt sok időt a szabadban, csak a kislányukat kenték be naptejjel.

öbben megtapasztalhatták a négynapos, hosszú hétvégén, hogy hiába van még csak tavasz, bizony csúnyán le lehet pirulni a napon. Az UV-értékek napok óta 6 felettiek, vagyis az erős tartományban vannak. Ez azt jelenti, hogy ha nem óvjuk, 20-30 perc alatt ég le a bőrünk.Rögtönzött körképünkből az derült ki, hogy a többség még inkább hisz a naptárnak, mint a tényeknek.– Soha nem kenem be magam, de évtizedek óta nem is égtem le – mondta Orosz Zoltánné, aki már most nyári bőrszínnel büszkélkedhet. Az ismerősei által Nagyinak becézett nő minden hétköznap a SZUE-ban van, így a húsvéti sátorbontás óta volt már ideje lebarnulni. – Csak a vízben vagyok, nem fekszem ki napozni. Emiatt nem hiszem, hogy akár a déli órákban is gond lehetne – mondta.Szerbia sztárja, az énekes Damir Polumenta a napokban a Napfényfürdőben pihen családjával, Ivonával és másfél éves kislányukkal, Aleával. Velük is egy szabadtéri medencében találkoztunk délidőben.– A lányunkat lekentük, de mi még nem használunk naptejet – mondta a művész. – Szerintem most, tavasszal még nem olyan veszélyes a nap, mint nyáron, és nem is töltünk túl sok időt kint – tette hozzá.Mielőtt végleg elvesztettük a reményt, hogy találunk olyat, aki gondoskodik strandoláskor a fényvédelemről, egy fiatal pár azt kérdezte tőlünk, nincs-e véletlenül naptejünk. Nem volt, de szereztünk nekik.– Régen volt itt egy kisbolt, ott akartuk megvenni. Ez az első strandolásunk, még nem volt rá szükség – magyarázta Huszák Márk, aki azt mondta, egyértelmű, hogy enélkül nem mennek napra. Aztán kiderült, mire föl a határozottság: mindketten orvostanhallgatók, párja ráadásul bőrgyógyásznak tanul. – Tudom, hogy az UV-fény növeli a bőrrák kockázatát, ráadásul látom, hogy a végzett bőrgyógyászok nem is napoznak, nyilván nem véletlenül – magyarázta Budavári-Szabó Lili.– A leggyakoribb fiatalkori daganattípus a bőrrák, és nagymértékben növekszik az új esetek száma, elsősorban az UV-terhelésnek köszönhetően – mondta el Korponyai Csilla bőrgyógyász szakorvos. – Főleg a gyermekkori leégések fokozzák a későbbi melanóma-előfordulást, de nem árt tudni, hogy az életünk során elszenvedett napfényártalmakat a bőr megjegyzi, és azok összeadódnak. Vagyis a kor előrehaladtával bárkinél előjöhetnek a tünetek.A szakember úgy fogalmazott, a napozás alapvetően nem javasolt, de ha valaki mégis strandol, kétóránként mindenképpen újra kell kennie magát fényvédő készítménnyel. Gyerekeknek pedig ajánlott az UV-szűrős fényvédő ruházat is – fürdés közben is.– Természetesen a mindennapokban is elkerülhetetlen, hogy kitegyük magunkat az UV-sugárzásnak, akár az utcán sétálva is. Ezért én az életvitelszerű fényvédelmet szoktam javasolni. Vagyis azt, hogy azokat a testrészeket, amelyeket nem fed ruha, minden reggel kenjük be naptejjel – tette hozzá a szakember.