Másfél éve várnak az utasok a valós adatokra: a DAKK buszai a kijelzőkön még mindig a menetrendi adatok szerint jönnek

Másképp járnak. Az SZKT-tól valós, a DAKK-tól menetrend szerinti idők jelennek meg a képernyőn.

Fotó: Karnok Csaba

– Néhány héten belül kénytelenek leszünk összehívni egy újabb egyeztetést az önkormányzat, az SZKT és a DAKK között, mert nem halad a dolog – mondta el megkeresésünkre Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. Arról kérdeztük, mikor láthatnak az utasok végre valós adatokat a buszok érkezéséről a megállókban elhelyezett LED-es kijelzőkön. Januárban az alpolgármester még bizakodóan nyilatkozott: úgy vélte, a tesztidőszak után tavaszra már úgynevezett dinamikus, a járművek tartózkodási helye és sebessége alapján percenként frissülő adatok érkeznek a buszokról is a kijelzőkre. Így ugyanis az utasok a valóságról, és nem a hivatalos menetrendben szereplő adatokról tájékozódhatnának a megállókba felszerelt LED-es táblákról. Ami a kijelzők egyik funkciója lenne. Ez azonban a mai napig nem történt meg.Ezúttal Nagy Sándor már nem kívánt időpontot ígérni a szolgáltatás elindulásával kapcsolatban, amely egyébként a SZKT troli- és villamosjáratainak esetében már évek óta megbízhatóan működik. A DAKK az önkormányzattal is azt közölte, amit lapunkkal tavaly novemberben: ők küldik az adatokat – csakhogy az SZKT rendszerével az nem kompatibilis.Ahogy megírtuk, a rendszert 2014-ben nagyjából 400 millió forintból alakították ki, a helyi járatú buszokat üzemeltető DAKK Zrt. járműkövetési rendszerét viszont nem hangolták össze a trolikat, villamosokat és az elektronikus utastájékoztató rendszert működtető SZKT rendszerével. Mivel a DAKK Zrt. nyerte meg a város 2017 és 2024 közötti helyi buszos tömegközlekedésének lebonyolítására kiírt városi pályázatot 2016 februárjában, és a szolgáltatási szerződésben követelményként szerepelt a dinamikus adatok közlése, már másfél éve valós adatokat kellene látniuk az utasoknak a megállói kijelzőkön a buszokról is.