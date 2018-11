Mást mondanak a tanúk, mint Márki-Zay Péter - Elkezdődött a vásárhelyi polgármester pere a Szegedi Törvényszéken

A tárgyalást a polgármester és a kórházigazgató nélkül tartották meg. Fotó: Frank Yvette

– Ha önök bemennek a hódmezővásárhelyi kórházba, az életüket kockáztatják. A barátom, amikor csontig vágta a kezét, még hazamehetett megvacsorázni, mielőtt ellátást kapott. Feri bácsi, a szomszédom 3 nap alatt reggelit, ebédet, vacsorát nem kapott, nemhogy kezelést. Ebben a kórházban meghalt egy 42 éves nő, egy kisbaba tavaly 3 napos korában, de erről önök nem tudnak, mert hírzárlat van

Személyiségi jogok megsértése miatt perelte be a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely polgármesterét. Ennek volt az első tárgyalása pénteken a Szegedi Törvényszéken, ahol egyébként Márki-Zay Péter és a kórház vezetője sem jelent meg.Márki-Zay Péter még március végén Kiss Attila jobbikos országgyűlésiképviselő-jelölt fórumán beszélt nagy nyilvánosság előtt a kórházról.– fogalmazott a polgármester.A kórház főigazgatója néhány nappal a lakossági fórum után, mintegy ötven munkatársa előtt tartott sajtótájékoztatóján jelentette ki, hogy. Az intézményt és az ott folyó ellátást minősítő állításaival megsértette a kórház 570 dolgozójának becsületét – mondta akkor Kallai Árpád.A bíróság az első tárgyalási napon a beadványokat ismertette, majd tanúkat hallgatott meg., aki a polgármesterrel ellentétben azt mondta, hogy valóban sokan voltak a sürgősségi osztályon, amikor az elvágott kezével bement. Azonban ő maga döntött úgy, hogy hazamegy, nem elküldték. A sérülésével még moziba is elment, mielőtt visszatért volna a kórházba, ahol végül ellátták.Ő arról beszélt, hogy ételt valóban nem kapott, mert amikor áthelyezték egyik osztályról a másikra, már elmúlt a vacsoraidő. Azonban a vallomásából kiderült, hogy ha ételt nem is, de ellátást kapott. A kórház ügyvédje szerint ráadásul a legmodernebb kezeléseket kapta.A bíróság beidézett egy harmadik tanút is, de ő nem jelent meg a tárgyaláson, ezért döntést sem hoztak a pénteki ülésen. A következő tárgyalási nap december 14-én lesz.