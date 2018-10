Meddig pusztul még? Évtizedek óta ígéret maradt a Tisza-parti rondella felújítása

Kiállítótér vagy futurisztikus építmény

A vízi bástya alapjaira nem épülhet semmi

Olvasóink sétálóövezetet szeretnének a Tisza-parton

A Belvárosi híd lábánál álló vízi bástyán nyomott hagyott az idő, a Tisza és az időjárás romboló ereje. Az egykori szegedi vár délkeleti részén álló rondella felújítására több terv született, ám ezek továbbra is csak tervek maradtak.Az építmény a török kiűzése után szolgált vízi bástyaként: ekkor működött benne egy, a várost a Tisza vízével ellátó szerkezet. A barokk idején a rondella tetőt is kapott, majd az árvíz utáni újjáépítés során a várral együtt a bástyát is lebontották az 1880-as években.A vízi bástya utolsó részleges rekonstrukcióját 1973-1979 között végezték, olyan mezőtúri téglát használtak burkolóanyagként, amely nem fagyálló – írta lapunk az ezredfordulón (2000. július 8.: Helyreállítják a vízi bástyát).A cikkből kiderült: már a hetvenes évek óta több elképzelés is volt a bástya rekonstrukciójára, a kilencvenes években például olyan terv is született, miszerint a bástya az országzászlónak adna helyet.2003-ban már tervek is születtek az építmény rekonstrukciójára. A Délmagyarország 2003. november 14-én megírta, Botka László polgármester egy sajtótájékoztatón mutatta be a vízi bástya felújítási terveit. Botka akkor ezt mondta: "2004 Szegeden az újjáépítés éve lesz. A város jövőre az 1879-es nagy árvíz 125. évfordulójára emlékezik. Célunk, hogy a történelmi múltat összekössük a jövővel. Jó példája ennek a Tisza-parti rondella, a vízi bástya felújítása." A tervekben az szerepelt, hogy 2004-ben elkezdik ezt.A Tér és Forma Építész Iroda a város önkormányzatának megrendelésére elkészítette a vízi bástya felújításának terveit, amely építési engedélyt is kapott. Vesmásné Zákányi Ildikó, a tervezőiroda ügyvezetője lapunk megkeresésére elmondta, rengeteget foglalkoztak a bástyával és környezetével. Terveikben egy kiállítótér és egy kávézó is szerepelt volna, hogy a bástya ne csupán kívülről nyújtson impozáns látványt, érdemes legyen belátogatni.Később egy fiatal munkatársuk, Szögi Tamás diplomatervét is ebből készítette, ő egy futurisztikus építményt álmodott meg a bástya helyére. 2005-ben a teljes rakpart rehabilitációjáról is ötleteltek, amely érintette annak belvárosi szakaszát a Roosevelt térrel, a Várkerttel, illetve a Stefánia és Móra parkkal egyetemben.Jött azonban a 2006-os árvíz, amelyet követően a gátrendszer felújítása lett elsődleges. Az év áprilisában már azt írtuk: egyhamar nem készül új építmény a lebontott a vízi bástya középkori alapjain, ugyanis a Tisza hosszú áradása megakadályozta a régészeti föltárás és a műszaki vizsgálatok folytatását – nyilatkozta akkor Solymos László alpolgármester.Azt is hozzátette a rondellaépítés tervét nem vetette el a városvezetés, ha később lehetőség nyílik rá uniós támogatással megvalósulhat az elképzelés. Az azóta eltelt 12 évben ez nem történt meg. Fogas Ottó, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum igazgatója lapunk kérdésére elmondta, régészeti feltárásokat nem végeztek a vízi bástyánál, de egy esetleges rekonstrukció esetén szükség lehet rá.Kozák Péter, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője szerint a felújításánál figyelembe kell venni, hogy a bástya az ártérben helyezkedik el, így azt nem lehet vízmentessé tenni. Közben készült egy árvízvédelmi vizsgálat, ekkor egyértelműen kimondták: az egykori vízi bástya alapjaira rekonstruált építmény nem helyezhető el.Olvasóinkat is foglalkoztatja a vízi bástya és a Tisza-part sorsa. Béla elképzelése, hogy a bástya tetejéhez egy gyaloghíd vezethetne a múzeumkert irányából: így magas vízálláskor is látogatható lenne. István viszont elbontaná, szerinte itt van a Tisza legszűkebb szakasza.Zsolt véleménye más: ő kitiltaná a gépkocsiforgalmat, és sétáló-pihenő övezetet alakítana ki, a vízi bástyát kávézóként és kilátóként üzemeltetné, és beszerezne egy új Szőke Tisza gőzöst étteremmel, szállodával. Zoltán szerint legalább egy részleges restaurálást megérdemelne a rondella.Úgy tűnik, Zoltán gondolatai valósulhatnak meg leghamarabb. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester lapunk megkeresésére azt a tájékoztatást adta, jelenleg készül egy tervpályázati kiírás a rondella és környezetének rendbetételére.– Az önkormányzat tanulmányt készíttetett a Belvedere és a gyermekklinika közötti partszakaszra, amit egyeztetnünk kellett az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Településtervezési és Területrendezési Főosztályával, ez sajnos elég sokáig húzódott – magyarázta az alpolgármester. Hozzátette: a bástya újjáépítésével állékonysági kockázatok miatt nem számolnak. Terveik szerint év végére kiírják a pályázatot.