Még egy hónapot tolnak a zajrendeleten - megvan a Somogyi-könyvtár új igazgatója

Sikaláné Sánta Ildikó a Somogyi-könyvtár élén



Megvan a Somogyi-könyvtár új igazgatója: a közgyűlés a zárt ülésen egyhangúlag Sikaláné Sánta Ildikót támogatta. Átmegy a zajrendelet a szavazáson, amely így szeptember 15-én léphet életbe.



A baloldali többség elfogadja Szabó Mihály lemondását is a Sport és Fürdők Kft. éléről, és utódjául megválasztja Drégelyi Zoltánt. Egyhangúlag fogadják el az új utcaneveket, a Feketeföld utca is így Karikás utca lesz. Köszönjük a mai figyelmüket, legközelebb ősszel ül össze a közgyűlés!



Beléptetőrendszer lesz a városházán, pár dorozsmai fa megmenekül



Tóth Péter az ASP-rendszerrel kapcsolatban elmondja, az önkormányzatok teljes megfigyelését hajthatja végre ezzel a kormány - a szegedi városházán is beléptetőrendszer működhet a jövőben. Solymos László alpolgármester veszi át az ülés vezetését.



Szentistványi István a kiskundorozsmai kispiac felújítása kapcsán szólal fel. Több dorozsmai lakos kereste őt, több fát is meg lehetne tartani, ezt jelezték felé is.



Tóth Péter szerint meg lehetett volna oldani, hogy pályázatot írjanak ki a Szegedi Sport és Fürdők ügyvezetői posztjára, aggályosnak tartja, hogy egy informatikai cégből érkezik a sporttal foglalkozó cég élére az új vezető. Pozitívumként említi, hogy fejlesztették Sziksósfürdőt, a szegediek keresik a megfizethető áron elérhető kikapcsolódási lehetőségeket. Solymos úgy válaszol, átesett egy pályázaton Drégelyi Zoltán, nem sportszakembert kíván a Sport és Fürdők vezetése, hanem létesítmény-üzemeltetést jelent első sorban.



Mihálffy Béla (Fidesz-L.É.T.) reagál Szentistványi felszólalására, hat hársfát sikerül megmenteni a dorozsmai kispiacon.



Szeged város drogellenes stratégiája kapcsán Kothencz János (Fidesz-L.É.T.) felhívja a figyelmet arra, hogy egy országos, 800 fő részvételével lezajlott, szakmai konferenciának adott otthont Szeged az Ágota jóvoltából. Kiemeli a megelőzés fontosságát.



Az esélyegyenlőségi programnál Solymos László azt mondja, mind az öt célcsoportban jelentős javulást értek el az elmúlt években. Két csoporttal bővül a kör, a szenvedélybetegekkel és a szexuális kisebbségekkel. Utóbbi kapcsán Tóth Péter azt szeretné, ha a valós problémákat kezelnék, az anyag készítője ezt jól eltalálta, és jónak is tartja az elkészült dokumentumot. Szentistványi István örvendetesnek tartja a két új csoport bevételét a programba.



Hozzászólás nélkül lépünk túl az utcanevek, így a kecskési Feketeföld utca átnevezezéséről is. Tóth Péter az érzékenyító programról kérdezi a polgármestert: fontosnak tartja, hogy elkülönítsük az Európán belüli és kívüli népvándorlást. Botka megismétli: a KSH kérte fel Szegedet a program megszervezésére. Tóth Péter garanciát kér Botkától, hogy nem az iszlám kapcsán fog zajlani az érzékenyítés az óvodapedagógusok számára. Botka azt mondja, nem ez a program lényege. Tóth Péter elfogadja a választ. Zárt ülés!



Zajrendelet 2.0



Gyorsan átugrunk az első két napirendi ponton, jön a zajrendelet. Pozitívnak tartja, hogy a Szegedi Egyetemi napok is bekerült a kivételek közé, viszont a külső hangosítást nem látja biztosítottnak, és aggodalmát fejezi ki a magánszemélyek feljelentési hajlandóságával kapcsolatban, a generációs különbségek is problémát jelenthetnek. Szeretné, hogy a szegedi lakosok ne éljenek vissza ezzel a rendelettel, valamint úgy látja, ezt a problémát nem lehet igazán jól kezelni. Botka László azt mondja, semmilyen korlátozást nem jelent a lakosság számára a zajrendelet. Az egyetemmel megállapodtak abban, hogy az öthalmi diáklakásokat jogszabály-szerűen használhatja az egyetem. Az összes többi város rendelete jóval szigorúbb, és mindegyikben kivételként szerepelnek az önkormányzati rendezvények.



Haág Zalán hangsúlyozza, a városvezetés állításával szemben nem előzte meg semmilyen egyeztetés a rendeletet az érintettekkel. Nem a lakosság pihenését szorgalmazza a rendelet, hanem azt, hogy bizonyos vállalkozásokat kiszorítsanak, a szocialistákhoz közel álló vállalkozásokat pedig helyzetbe hozzon. A szerződéseket már korábban megkötötték, ezért bírósági perek várhatóak, a kártérítéseket pedig városi pénzből kell majd rendezni. Nem egyértelmű, melyik épületet használják sport- és szabadidős célokra, és az sem, hogy ezt ki mondja meg. Egy halászcsárdában nem húzathatja el senki a nótáját, de a SZIN techno zenéjét hallgathatja mellé. Úgy látja, szomszédok fogják feljelenteni egymást, de ugyanígy lesznek olyan vállalkozók, akiket rendszeresen megbírságolnak, mások pedig szabadon végezhetik tevékenységüket. Azt javasolja, a rendelet ne érintse a mostani idegenforgalmi szezont, csak 2019. január elsején lépjen életbe, addig pedig folytassák le a vitát. Diszkrét bája van, amikor egy fideszes képviselő beszél diktátumról - mondja Botka László. A szocialista polgármester azt mondja, korábban sem lehetett este hét óra után füvet nyírni, és cáfolja, hogy ne állapodtak meg volna az egyetemmel.



Nagy Sándor úgy gondolja, egyértelmű a jogszabály, a Haág Zalán által kifogásolt tételeket pontosították. Az önkormányzat a szegediek két csoportja között szeretne megoldást találni, az emberek döntő többsége nem partizik minden hétvégén, ők viszont el szeretnének menni másnap reggel dolgozni. Június 8-án kapott egy lakossági észrevételt, mert 23 óra után is elviselhetetlenül magas volt a zaj a Retek utcában, ennek a lakossági igénynek szeretnének megfelelni. Az alpolgármester szerint Haág Zalán szavai mögött is üzleti érdekek állnak. Botka László azt mondja, közvélemény-kutatást is tartottak, a szegediek túlnyomó többsége egyetért a rendelkezéssel.



Szentistványi István a korrekt egyeztetést hiányolja, szerette volna látni azokat a partnereket, akikkel leült a városvezetés. Más rendezvényeket is hátrányosan érint a korlátozás. "Mondjál már egyet!" - szólnak oda a független képviselőnek. Nem mindenki tömegrendezvényre jár, szerinte nem csak a borfesztiválról szól a kultúra. Arra kéri a polgármestert, dokumentálva számoljon be arról, kikkel egyeztetett a városvezetés. Botka László kiemeli, semmit nem tilt be a rendelet, csak korlátoz. Működhetnek a teraszok akár hajnal háromig, csak nem lehet hangosítás hétköznap 22, hétvégén 24 órától, beltéren nincs korlátozás.



Mózes Ervin címzetes főjegyző azt mondja, egyedül a kivételi körnek van utóélete. Kilenc nagyvárost vizsgáltak, ez az ügy nem vállalkozók és vállalkozók közötti, hanem vállalkozók és lakosság közötti vita. Semmilyen törvényes szabályozást nem sért az időbeli korlátozás, kiemeli, hogy a kormányhivatal mindent törvényesnek talált a módosított rendelet kapcsán. Mégsem augusztus 15., hanem szeptember 15. lenne a hatálybalépés dátuma. Botka László megjegyzi, az egyházi rendezvényekre alapból nem vonatkozik a rendelet.



Haág Zalán úgy válaszol, a polgármester inkább lepusztulni hagyja a szegedi stadionokat, ezért volt kénytelen az egyházmegye stadiont építeni. A Szegedi Ifjúsági Centrum alkalmas lehetne szabadtéri koncertekre is. Tisztázódik a hatálybalépés dátuma is, csütörtökön még augusztus 15. volt, mostanra valóban szeptember 15. lett. A KDNP-s politikus kifogásolja, hogy zajszinthez sincs kötve a zenehallgatás - egyszerűen csak nem lehet. Póda Jenő (KDNP) szerint is rendezetlen volt az ügy, nem az időbeli korlátozást tartja az alapvető problémának, hanem azt, hogy nincs kidolgozva a folyamat. Törvény szerint az egyházakra nem vonatkozhat ez a szabályozás - szól Botka László.



Tóth Péter úgy látja, jövő nyáron fogjuk megtapasztalni, hogy fog szerepelni a zajrendelet, ha valóban szeptemberben lép életbe. Szegeden eddig fesztiválváros volt a városi kommunikáció szerint, de nem szeretné, ha olyan lapos lenne a hangulat, mint mondjuk Kecskeméten. Szerinte a fizikai szennyezés legalább ilyen fontos kérdés, ömlik a kukákból a szemét, ezt egyre erősebben tapasztalta. Kérdezi Botka Lászlót, ennek megoldására van-e valami terv. Plusz forrást biztosítanak a szemétszállításra, hangzik el Botka Lászlótól. Ismét Haág Zalán szól, aki egyetért Tóth Péterrel, jobban kellene takarítani a várost. Nem a kormányzati politika eredménye az egyetem hallgatói létszámának csökkenése, a zajrendelet szerinte komoly gazdasági következményekkel is járhat, ha még kevesebb egyetemista érkezik Szegedre. Azt kellene sugároznia a városnak, hogy partnerként tekint az egyetemistákra. Botka László a kormányt okolja az egyetemisták létszámának csökkentéséért.



Hüvös László (KDNP) azt mondja, ha a városvezetés javasol valamit, az biztosan alátámasztott. Szerinte az előterjesztés valóban arról szól, hogy bizonyos vállalkozókat kiszorítsanak a piacról. Ha Szeged valóban fesztiválváros, akkor valós vitát kell lefolytatni, ezért kéri, fogadják el Haág Zalán módosítóját. Haág Zalán azt mondja, szerencsésebb lenne a 2019-es hatálybalépés. Korábban nem szerepelt a lakosság zenehallgatásának korlátozása. Korábban azt szerették volna, a nagykörúton belül ne árusítsanak éjszaka alkoholos italokat, mert ennek a város viselte nyomát. Debrecenben kampányt folytatnak azért, hogy oda jelentkezzenek a fiatalok egyetemre, mert ott nincs olyan zajrendelet, mint Szegeden. Kamu közvélemény-kutatást tartott a város szerinte, Botka László válasz nélkül tovább lép a következő napirendi pontra.



Megváltozott a hangulat



Ünnepi pillanatok után egészen más a hangulat: napirend előtt Kozma József (MSZP) szól, aki megjegyzi, bár ma véget ér a tanév, de Szeged több iskolája is megújul, és elmondja, mekkora összeggel támogatják az gyerekeket. Nagy Sándor alpolgármester úgy fogalmaz, senki nem vonhatja kétségbe, hogy Szeged a vízi sportok városa. Elmondja, ma reggel elfogadta a jogi bizottság az új, Etelka sorra tervezett sportuszoda kivitelezési tervét, ezzel lezárult a közbeszerzési eljárást. Az önkormányzat 1 milliárdot költött a tervekre, az Alföldön első lesz szerinte Szeged a vízisport infrastruktúra terén.



Berkesi Ottó Pálinkás József leváltásáról beszélt. Haág Zalán a határkerítésről szól, elmondja, a Fidesz-KDNP mindent megtesz Magyarország megvédéséért, erről szól a napokban elfogadott Stop Soros törvénycsomag. Kiemeli, Botka László felhatalmazás nélkül átadta a szentmihályi volt iskola épületét a MigSzolnak, majd érzékenyítő tréninget tart az önkormányzat az óvodákban. Zúgolódás kíséri szavait a baloldali padsorokból. Arra kéri a baloldaliakat, álljanak a magyar emberek oldalára. "Köszönjük Rogán képviselő felszólalását" - válaszol Botka László, aki elmondja, a KSH kérte fel Szeged önkormányzatát az említett érzékenyítő tréningre. Aljasnak tartja a KDNP-s képviselő által felhozott vádakat.



Szentistványi István (független) furcsának találja, hogy miközben fut a Zöld Város projekt, mégis fákat vágnak ki a városban, pedig azok még több évtizedig megtarthatóak lennének. Merényletnek tartja a kivágást, de nem csak a fák, hanem a városlakókkal szemben is, ez nem csak a Tisza Lajos körúton kivágandó fákra vonatkozik. Botka László úgy válaszol, bár 12 fát kivágnak, de szeptemberben 40-et telepítenek a Tisza Lajos körúton.



Tóth Péter (Jobbik) migráns-fáknak mondja a japán akácfákat, amelyeket kivágnak a Tisza Lajos körúton. Trianonról beszél, amelynek évfordulójáról nem emlékezik meg Szeged. Trianonnak a mai napig van üzenete, a Kárpát-medencében egyelőre nem sikerült elérni az autonómiai törekvéseket, ennek is tudna üzenni egy megemlékezéssel a város. Botka László azt mondja, minden évben vannak rendezvények Trianonnal kapcsolatban a századik évfordulóra pedig méltón fog emlékezni Szeged.



Nógrádi Tibor (Fidesz-L.É.T.) választókerületének fejlesztéseiről beszél: kiemeli a röszkei út felújítását, amely állami beruházásnak köszönhetően valósul meg, valamint a Holt-Tisza megújítását ismerteti, amely 3 milliárd forintot hoz Szegedre, egyúttal segít a környezetvédelemben is a városnak. Csúsznak a városi beruházások Szeged második legnagyobb területű választókerületében, arra kéri a közgyűlés tagjait, hogy segítsenek ebben az ügyben. 2014 októberében a Mikes Kelemen utca megújítására érvényesítési engedéllyel rendelkeztek, mégsem valósult meg ez a beruházás. A lakosok türelmetlenek. A polgármester úgy válaszol, évek óta sürgetik a Holt-Tisza beruházást, de az állami tulajdon, így nem tudtak lépni az ügyben. Egyhangúlag elfogadják a mai napirendet.



Elismerik a pedagógusokat



Az életmű díjakat Botka László adja át: a Király König Péter zeneiskola hegedűtanára, Gabnai Sarolta, dr. Szörényi Tamásné, a Gábor Dénes gimnázium nyugalmazott igazgató-helyettese és Tóthné Gera Ágnes, a szőregi Kossuth Lajos általános iskola nyugalmazott igazgatója veheti át az idei elismeréseket. A polgármester pezsgővel köszönti a díjazottakat, rövid szünet.



Rózsaünnep Szőregen



Napirend előtt Berkesi Ottó szólal fel, aki a szombaton esedékes szőregi rózsaünnepre hívja meg a közgyűlést, a képviselők egy-egy szál rózsát kapnak gyerekektől. Az ülés előtt átadják a pedagógus életmű-díjakat: a polgármester azt mondja, Szeged iskolaváros, ebben pedig elengedhetetlen a pedagógusok munkája. Az ünnepeltek tisztére hegedű és zongoraműsor.



8.57 - Megérkezett a terembe Botka László polgármester is, kezdődik az ülés.



8.44 - Köszöntjük olvasóinkat a városháza díszterméből! A nyári szünet előtti utolsó közgyűlést tartják a mai napon, a képviselők folyamatosan érkeznek a terembe.



Korábban írtuk:



Az említett tervezetről a héten az illetékes bizottságok is tárgyaltak: pontosabban Haág Zalán szerette volna, hogy napirendre kerüljön a kulturális bizottság ülésén, azonban ezt a kezdeményezését elutasították. Csütörtökön a városüzemeltetési bizottságon is érintőlegesen volt szó a csendrendeletről, amelynek módosított változatával kapcsolatban a Csongrád megyei kormányhivatal nem emelt törvényességi hiányosságot, minden a jogszabályoknak megfelelőnek talált - igaz, az új rendelet nem is július elsejétől, hanem augusztus 15-től lépne életbe.



Felújíthatják a Somogyi könyvtár épületét: a renoválás a Stefánia 2. szám alatt található épület teljes villamoshálózatát érintené, e mellett a mosdókat is felújítanák és fűtéskorszerűtísést is hajtanának végre. Ha már a Somogyi-könyvtár: új igazgatót is kaphat a könyvtár pénteken, Palánkainé Sebők Zsuzsanna nyugdíjba vonulását követően többen is pályáztak az igazgatói székre, a jelölteket zárt ülésen hallgatták meg, a döntést pénteken hozhatja meg a közgyűlés. Több lakott területen kívül álló kerékpárút a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe kerülhet, amennyiben úgy döntenek a képviselők. A határozati javaslatokban az is szerepelt felújítják a dorozsmai kispiacot, amelyet a Szegedi Városkép és Piac Kft. bonyolít le. A tervek szerint 90 millió forintból szépül meg a kispiac és környéke.



Új ügyvezetőt választhat a közgyűlés a Szegedi Sport és Fürdők Kft. élére, miután a tisztséget eddig betöltött Szabó Mihály augusztus 31-el benyújtotta lemondását. Utódja az eddig a RITEK Zrt.-t irányító Drégelyi Zoltán lehet.



Több utca is új nevet kaphat, így például a kecskési Feketeföld utca neve is újból változhat. A korábban Karikás Frigyes nevét viselő utca neve nemrég változott Feketeföldre, azonban ezt a lakosok elutasítják, most pedig egyhangúlag úgy döntöttek az utcában élők, hogy Karikás utcára szeretnék változtatni a nevet.