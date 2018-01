Meghallgatásra talált olvasónk panasza: Szegeden hamarosan újratárgyalják a mopedes tömegközlekedés feltételeit

Bodorné Fehér Gyöngyi szegedi történetét az egész ország megismerhette. Fotó: Karnok Csaba

Utazhassanak-e a tömegközlekedési eszközökön az elektromos mopeddel közlekedők? Ez a kérdés nemcsak Szegeden, az ország más városaiban, sőt külföldön is felmerült már az utóbbi időszakban. Mi is többször foglalkoztunk a témával, legutóbb éppen néhány napja, amikor egyik olvasónk azt panaszolta, az egyik trolivezető rendszeresen leszállítja a járműről, amikor babakocsival akar valaki felszállni (2018. január 12.: Ha nincs hely, leszállítja a sofőr Gyöngyit a troliról). Bodorné Fehér Gyöngyi elmesélte, a legtöbb sofőr segítőkész, egyikükkel azonban folyamatosan konfliktusai vannak.Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezető igazgatója akkor elmondta, Szegeden az utazási feltételek között az szerepel, hogy ez a jármű az utastérben nem szállítható, mivel biztonságos rögzítése nem, vagy csak részlegesen oldható meg. Így a járművezető jóindulatát mutatja, ha mégis felveszi a mopeddel közlekedőket. Hasonló állásponton volt sokáig a Budapesti Közlekedési Központ is, a fővárosban azonban egy éve már módosították az üzletszabályzatot. Azóta a BKV Zrt. és a Volánbusz Zrt. szabályzataiban nem tiltják a mopedek szállítását, az utazás azonban csak akkor kezdhető meg ezzel, ha az eszköz befér a számára kialakított helyre, valamint a mozgásában korlátozott személy és eszközének együttes tömege nem haladja meg a 250 kilogrammot.

A nemzetközi gyakorlat szintén nem egységes a témában: Bécsben például engedik a mopedek szállítását, Németország egyes tartományaiban tiltják, máshol eseti szabályokat hoznak. Hazánkban a jelenlegi hivatalos álláspont a bírósági határozatok alapján az, hogy a mopedek nem biztonságos rögzítése miatt megtagadható ezek utaztatása. Arra a kérdésre, hogy fővárosi mintára Szegeden tervezik-e módosítani az utazási feltételeket, hogy ne a sofőr jóindulatán múljon, hogy egy mopeddel közlekedő eljuthat-e nagyobb távolságokra is városon belül, Majó-Petri Zoltán azt mondta, 2018 első negyedévében a Szegedi Közlekedési Társaság is újra előveszi ezt a kérdést.– Arra törekszünk, hogy legalább egyes járműtípusokon kialakítsunk egy jó gyakorlatot a biztonságos szállítás megoldása mellett – fogalmazott Majó-Petri.