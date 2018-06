Megkezdődött a rendelés a dorozsmai egészségházban - átadták a 280 millió forintból épült komplexumot

Átadták az új egészségházat hétfőn Kiskundorozsmán: a 280 millió forint uniós és önkormányzati forrásból kialakított intézményben csaknem húszezer ember ellátásáról gondoskodnak. A szegedi orvosi rendelők energetikai és infrastrukturális korszerűsítése 2017 januárjában kezdődött meg. A Korondi utcait tavaly novemberben, a Budapesti körútit decemberben újították fel, most Dorozsmán a régi piactér helyén egy vadonatúj egészségházat adtak át. A rendelő épületét 330 nap alatt húzták fel, a kivitelezést helyi cég, a Miksi Bau Kft. végezte, a térrendezési munkálatok most is zajlanak. A 600 négyzetméteres rendelőkomplexum két szárnyból áll, egyikben a gyermekorvosok és a védőnők, a másikban a felnőttháziorvosok és fogorvosok kaptak helyet. A pályázatból 3,9 millió forint értékben orvostechnológiai eszközöket is beszereztek.A rendelőt Botka László, Szeged polgármestere adta át, az avatóünnepségen elmondta, több mint egymilliárd forintot fordítanak az orvosi rendelők felújításra, a program felénél tartanak.Mihálffy Béla, a körzet önkormányzati képviselője is örömét fejezte ki: – Több évtizedes álmuk vált valóra a dorozsmaiaknak, a korábbi rendelő 1908-ban épült. Most a több mint százéves épület helyett kaptunk egy újat, amely remélem, legalább ennyi ideig kiszolgálja az itt élőket.Összesen két gyermek-, négy felnőttháziorvos, két fogorvos és a védőnők kezdték meg itt hétfőn rendelésüket. Bindics István háziorvos úgy fogalmazott, végre 21. századi körülmények között fogadhatják a betegeket. Örül, hogy az önkormányzat partner volt abban, hogy a tervezettnél hamarabb megkezdhessék itt a munkát.Ocskó Nikolett körzeti ápoló elmesélte, hogy a korábbi épületben már nagyon rosszak voltak a nyílászárók, és mozgáskorlátozottakat sem tudtak fogadni. – Itt sokkal modernebbek a körülmények, először hozzám jöhetnek a betegek adminisztrációra, majd utána a doktornőhöz vizsgálatra, így gyorsabb és rugalmasabb lesz a rendelés – magyarázta.A betegek is izgatottan várták, hogy birtokba vegyék az egészségházat. Vukovics Gabriella is eljött orvosához már az első napon, csodálkozva nézett szét az intézményben, szerinte megérdemelték már ezt a dorozsmaiak. A betegek számára biciklitárolókat és parkolókat is kialakítottak, és akadálymentesítettek is.A szegedi orvosi rendelők felújítása a Gáspár Sándor utcai és a Tapolcsányi utcai intézményben folytatódik.