Megkezdődött a tizedik Simándy-énekverseny Szegeden - fotók

A produkciókat az Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója vezette nemzetközi zsűri értékeli, amelynek tagja többek között a Szegedről indult Kossuth-díjas szoprán, Miklósa Erika is.

Megkezdődött hétfőn a tizedik Nemzetközi Simándy József Énekverseny, amelyre idén több mint százan jelentkeztek. A klasszikus énekes tehetségkutatón három kategóriában, 36 éves korig mutatkoznak be a magyar és külföldi tehetségek. Legtöbben Magyarországról és a határon túli magyar zenei intézményekből vesznek részt a megmérettetésen, de érkeznek versenyzők Szegedre Európa országai mellett Mexikóból, Indiából és a Távol-Keletről is.A zeneművészeti szakgimnáziumok növendékeinek az elődöntőben egy szabadon választott dalt vagy áriát, a döntőben pedig két különböző stílusú művet kell előadniuk. A felsőfokú tanulmányaikat folytató alap-, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók, valamint a 36 esztendősnél fiatalabb művészek már három fordulóban mutatkoznak be, az elődöntőben egy, a középdöntőben és a döntőben három művel.A verseny és a szombati mesterkurzus, amelyet Temesi Mária és Vincent Monteila tart, a Szent-Györgyi Albert Agórában zajlik, a versenyzők és zongorakísérőik pedig a zeneművészeti kar termeiben gyakorolhatnak. A győztesek vasárnap este 6 órától díjkiosztó gálahangversenyen vehetik át díjaikat a Szegedi Nemzeti Színház színpadán. A díjazott énekeseket ezúttal is a Szegedi Szimfonikus Zenekar kíséri, Gyüdi Sándor karmester, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója vezényletével.