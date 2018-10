Megnyitották a Szegedi Tudományegyetem 23. Őszi Kulturális Fesztiválját - Fénnyel festettek a Dugonics téren

A 24 éves egyetemista orvosi képzésben tanul a városban, fotóit már 20 országban kiállították, és felvételt nyert az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Fotóművészeti Munkabizottságába is.



– A Szegedi Tudományegyetem elkötelezett a kultúra iránt, a közeljövőben sok időt szán például zeneművészeti kar felújítására. Az idei fesztivál is sok izgalmas eseményt kínál öt héten keresztül. Úgy érzem, ez a nyitókiállítás mindenkinek tetszeni fog – mondta el Rovó László, az egyetem rektora, kinek köszöntője után a Virtuózokból ismert Hart Gábor gitárjátéka követett.



A rektor Barnák Lászlóval, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójával együtt átadta az egyetemi drámapályázat nyertesének díját is. Kormányos Ákos, az SZTE Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar harmadéves hallgatója nyerte el ezt az idén.



A kiállításon a fotográfus orvostanhallgató szívesen mesélt a képeiről, például arról, ami Velencében készült.

A verniszázs után immár másodszor is csodás színekbe borult a Dugonics téren a rektori hivatal épülete. Tavaly is hasonló fényfestés kísérte az őszi fesztivál megnyitóját. A falra vetített színes levelekkel szimbolizálták, milyen sokszínű programmal készültek a szervezők is.



Mivel hétfő a zene világnapja is volt, így az sem maradhatott el: a JATE Klubban este a népzenét a modern zenei stílusokkal ötvöző, cimbalomra épülő Cimbaliband zenekar adott fesztiválnyitó koncertet.