Mégsem a tragédia miatt veszteglő vonatból folyt ki az olaj Algyőnél, nincs gazdája a szennyezésnek

– Kettőkor jöttem le a vízre. Akkor itt, a hidaknál, a ét part özött végig beborította a felszínt. Azóta széjjelterült, de még mindig nagyon büdös van. Ez szabályos gázolajszag! – számolt be telefonon lapunknak az algyői Bakó László horgász. Ismerősein keresztül értesítette a szerkesztőséget, szólt a rendőrségnek is. Az általa észlelt szennyeződés szagával három órakor örülbelül másfél kilométerrel lejjebb, az algyői Komp utca végénél lévő ónakkikötőnél találkoztunk. A megyei horgászszövetség halőre, Belovai János is akkor ért a kikötőbe, ő már a töltésen felfigyelt a szagra.

Bakó László értesítette lapunkat. Legszívesebben visszafordult volna. Nem fogott semmit, csak azért maradt végül, mert várta, hátha jön valaki valamelyik hatóságtól. Fotó: Kuklis István

A úti hídig érződött a szag, látszott a szennyeződés, afölött nem. Akik a örnyéken horgásztak, feltételezté , hogy a úti híd lábánál horgonyzó úszóműről került olaj a folyóba. Ezt azonban a hajón dolgozó férfi, majd a rakodást lebonyolító cég is cáfolta.

Az algyői csónakkikötőnél négy órakor nagy felületen torlódott föl a filmszerű, szivárványszínű szennyeződés. Fotó: Kuklis István

Fotóriporter kollégánkkal ónakba ültünk, és árral szemben haladva mindvégig éreztü mi is a gázolajszagot. Láttuk a szivárványszínű, filmszerűen vékony szennyeződést is, amely összetorlódott, amikor a ónakkal merőlegesen fordultunk a sodrásnak. A szag a özúti és a úti híd felé haladva erősödött. A szennyezés eredetét kutatva a híd lábánál ónakból és a partról pecázóktól érdeklődtünk. Azt sikerült megtudni, hogy délelőtt még nem, fél kettőkor viszont már érződött a szag – az egyik horgász akkor szállt ki a parton a kocsijából, és ijedtében örbenézte az autót, mert azt hitte, abból folyik valami.

A szennyezésről értesítettük az Ativiziget, amelynek munkatársa azt mondta, intézkedik, és mihelyt biztosat tud, tájékoztat. A Katasztrófavédelem információját, miszerint a szennyeződés a vasúti hídon veszteglő vonatból folyt volna ki - egy ember a vonat alá került Hódmezővásárhely közelében , emiatt sokáig állt a forgalom - , a MÁV este cáfolta. Azt sem lehetett tudni, mennyi gázolaj került a Tiszába.A hatóságok vizsgálják a szennyezés okát, akiket illet, munkához láttak.