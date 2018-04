Megszöknek a román hatóságok elől, és erre indulnak a migránsok

Továbbra is tízezrek jönnének

Ha kell, megépül a kerítés

A terroristák meg akarnak halni

A szomszédban van az új embercsempészközpont

A látszat ellenére folyamatosan érkeznek migránsok Magyarország felé – mondta a Délmagyarországnak a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szavait támasztja alá a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság keddi közleménye is. Azt írták, hogy jogellenesen próbált meg bejutni az országba tizenhét migráns Csongrád megyében. Tizenöten Ásotthalomnál, a zöldhatáron, ketten pedig Röszkénél egy kamionba rejtőzve próbálkoztak, de elkapták és visszakísérték őket a határzárhoz.Bakondi György szerint a határvédelmi rendszer kiépítésének köszönhetően a 2015-ös évhez képest kevesebb illegális migráns próbál Magyarországra jönni, de még mindig erős a migrációs nyomás.A főtanácsadó friss adatokat is közölt. Elmondta, hogy tavaly 20 ezren próbálkoztak illegálisan átjutni a szerb határon. Tizenegyezer kísérletet sikerült megakadályozni, 9 ezer migránst pedig visszakísértek a tranzitzónához.– Az idei adatok is azt mutatják, hogy továbbra is szükség van a biztonsági határzárra és a fokozott határőrizetre, hiszen márciusig csaknem 1600-an próbálták kijátszani a határőrizetet. A rendőrség körülbelül a felét akadályozta meg, a többi migránst pedig visszakísérték a határhoz. Azoknak, akiket visszakísérnek, megmutatják, hogy hol tudják benyújtani a menekültkérelmüket, amit később elbírálnak. Ahhoz képest, hogy még nincs itt az igazi jó idő, ez nagyon magas szám – mondta Bakondi György.A főtanácsadó azt is elmondta, hogy a jól működő határzár miatt az embercsempész-szervezetek új útvonalakat keresnek. Az egyik új fővonal Románia lehet. Romániába a tenger felől és Szerbia felől is egyre többen próbálnak illegálisan bejutni, de az a módszer is működik, ami korábban Magyarországon. A migránsok beadják a menekültkérelmüket, majd egyszerűen elszöknek a román hatóságok elől, és Magyarország, azon belül is Csongrád megye felé indulnak.– Vannak, aki a zöldhatáron próbálkoznak, de sok olyan migráns is van, aki buszokon, kamionokon vagy éppen vonaton igyekszik bejutni Magyarországra. Ez gyakorlatilag az egész szerb–román határszakaszra jellemző – tette hozzá Bakondi György, aki azt is elmondta, hogy a román hatóságokkal jó az együttműködés, de ha a helyzet eldurvulna, ahogyan 2015-ben történt, akkor rövid időn belül a magyar–román határon is felépülhet a biztonsági határzár.A fokozódó romániai helyzetről korábban Nógrádi György is beszélt lapunknak. A biztonságpolitikai szakértő azt mondta, hogy Románia egyelőre „lefogja" a migránsokat. Abban egyetértett Bakondi Györggyel, hogy ha már nem lesz képes ezt a feladatot ellátni, akkor ott is meg kell építeni a határzárat. A román kormány egyelőre mindent megtesz, hogy kezelje a helyzetet, és kiválóan működik együtt a magyar vezetéssel – tette hozzá a biztonságpolitikai szakértő, aki szerint a románok alapvető célja a román–szerb határ védelme, ugyanis ha ezt nem tudják biztosítani, esélyük sincs, hogy bekerüljenek a schengeni övezetbe.A határsértők száma tavaly ugrott meg Romániában. A magyar határt akkor több mint háromezren vették célba. A román határrendészet 5846 határsértőt tartóztatott fel 2017-ben az ország határain: közülük 2840-en illegálisan érkeztek Romániába, 3006-an pedig illegálisán próbálták elhagyni az országot. Ők pedig Magyarországot vették célba.Bakondi György emlékeztetett arra is, hogy 2015 óta csaknem 30 terrorcselekmény történt Európában, amelyekben 350-en haltak és 1500-an sebesültek meg, a terrorveszély pedig nem csökken.– Ráadásul ezek az új típusú terrorcselekmények mások, mint például a repülőgép-eltérítések. Akkor azokkal a terroristákkal lehetett tárgyalni. Voltak követeléseik, amiket vagy teljesítettek, vagy nem, de a nagyobb részük nem akart meghalni. Most azonban más a helyzet. A terroristák nem követelőznek, nem akarnak életben maradni sem. Csak gyilkolni akarnak, és félelmet kelteni a lakosságban. Ez pedig óriási feladatot ad a hatóságoknak, aminek a végrehajtásához a megfelelő határellenőrzés és határvédelem nyújthat segítséget, mondta a főtanácsadó.A közelmúltban a röszkei tranzitzónában egy férfit és egy nőt vettek őrizetbe, akiket terrorizmus finanszírozásával gyanúsítanak.Már a német rendőrség szerint is komoly veszélyt jelent a magyar–román határ közelében kialakult migrációs helyzet. Korábban azt nyilatkozták, hogy Temesvár a balkáni migrációs útvonal egyik új központja. Ráadásul szerintük Temesvárnál nem csupán magányos embercsempészek segítik a migránsokat. Azt állítják, hogy már bűnszervezetekben dolgoznak, és a romániai város „hot spot" (gyűjtő- és elosztóközpont) funkciót tölt be a hálózatok működésében. Onnan pedig első körben Csongrád megye felé indulhatnak a bevándorlók.