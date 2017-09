Meleg víz helyett áramot termelne az egyetem

Tavaly januárban szerelték le a napkollektorokat az egykori II-es kórház főépületének tetejéről. Akkor úgy tájékoztatott bennünket az épület fenntartója, a Szegedi Tudományegyetem, hogy karbantartás és javítás miatt kellett a kollektorokat levenni.



Utána azonban visszakerülnek az épületre, ha a tetőn is elvégzik a szükségessé vált felújítási munkát, a törött cserepek és cseréplécek cseréjét. A kollektorokat azonban a mai napig nem szerelték vissza.



Az energetikai beruházást még 2004-ben végeztette el az akkori fenntartó, az önkormányzat 380 millió forintból. 800 négyzetméternyi kollektort szereltek fel, hogy csökkentsék az intézmény gázfelhasználását.



Tavaly szeptemberben már azt közölte lapunkkal az egyetem (2016. szeptember 23.: Késik a napkollektorok visszahelyezése), hogy nincs elég pénzük a tetőfelújításra, pályázati forrást keresnek a munka elvégzéséhez. Hogy mennyibe kerülne ez a munka, azt nem közölték.



Mivel az azóta eltelt egy évben sem kerültek vissza a tetőre a napkollektorok, újra megkérdeztük az egyetemet, hogy sikerült-e forrást találni, és elvégezni a tetőfelújítást, mekkora költségről van szó, mikor kerülnek vissza a leszerelt panelek a tetőre, és okoz-e egyéb problémát is a tető állapota azon kívül, hogy nem lehet rá visszatenni a kollektorokat. Kérdéseink többségére nem kaptunk választ.



Az egyetem létesítménygazdálkodási igazgatója, Csóti Ferenc írásban azt közölte, hogy bár a korábbi tervek szerint a jelenleg a II-es kórház területén tárolt napkollektorok visszakerültek volna a tetőre, hogy elősegítsék a használati meleg víz előállítását, de az idei évben egy pályázaton az SZTE támogatást nyert napelemes rendszer kiépítésére.



Így az a döntés született, hogy a napelemekkel elektromos energiát fognak előállítani, amelyet több célra is hasznosítani tudnak. Jelenleg pedig folyik a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. A válasz arra nem tért ki, hogy a napelemeket a kórházépületre vagy máshová kívánja telepíteni az SZTE.