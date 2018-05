Mengele törpéitől Marie Curie-ig

A 2011-ben elindított kisfesztiválok célja, hogy a figyelemre méltó alkotásokat létrehozó fiatal színházcsináló nemzedék bemutatkozhasson Szegeden. Az előadásoknak – amelyek 19.30-kor kezdődnek – a régi zsinagóga ad otthont.



Kedd este fél nyolctól látható a Mengele törpéi című előadás, amely az 1869-ben Máramarosban született törpenövésű Ovics Eizik Simon és hét liliputi gyermekének történetét dolgozza fel. A gyerekek a szórakoztató, zenés előadásaikkal rendkívüli sikereket arattak, majd 1944-ben a zsidó közösséggel együtt őket is Auschwitzba deportálták, ahol ők lettek Josef Mengele kedvenc foglyai, az ő hét kis törpéje. A darabot – amely a Kaposvári Egyetem másodéves hallgatóinak vizsgaelőadása – Réczei Tamás állította színpadra.



Szerdán a Caligula helytartója című produkció látható a negyedéves kaposvári diákok előadásában. Székely János drámáját a k2 Színház rendezői, Benkó Bence és Fábián Péter állították színpadra Eperjes Károly osztályának fiú hallgatóival.



Csütörtök este egy monodrámát láthatnak a nézők: Gyöngy Zsuzsa egy különleges nő életét eleveníti fel a Radioaktiv című előadásban, amelynek rendezője Kovács Dániel Ambrus. Az előadás középpontjában Marie Curie, a nő, az anya, a Sorbonne első női professzora áll, akinek lengyel bevándorlóként, zsidóként és nőként kellett boldogulnia az 1900-as évek elejének Franciaországában.



Pénteken egy klasszikussal tér vissza a k2 Színház, de most sem hagyományos formában értelmezik újra az Antigonét. Az Antigoné–Kreón- konfliktust egybeszőtték a diktatórikus tanár és a lázadó diáklány összeütközésével. A darabot Fábián Péter rendezte, Borsányi Dániel, Piti Emőke és Viktor Balázs játsszák.

Szombaton az Örkény Színház Diggerdrájver című előadásában tér vissza Szegedre Epres Attila, Bagossy László rendezésében 18 órától.



Vasárnap a szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatosai mutatják be a Na most akkor című előadást, amelyet Szebeni Zoltán vezetésével állítottak színpadra. Az előadás az I. Országos Diákszínházi Fesztiválon a legjobb csapat díját nyerte el.