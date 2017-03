Mentőkocsival, postásautóval is szállították a menekülteket az embercsempészek

Négy vádlott rabruhában, a többiek civilben álltak a bíróság elé, hárman nem jöttek a tárgyalásra. A szervezetet egy Deszka becenevű, szerb férfi irányította, a magyar oldalon a fővádlott irányított. Ha igaz, amit a fővádlott korábbi vallomásában állított, akkor 31 menekült megfulladhatott egy hűtőkamionban Ausztriában, ám ennek a hatóságok semmilyen nyomát nem találták. Annak viszont igen, hogy a vádlottak összesen 366 menekültet csempésztek be az Európai Unióba.Földutakon vették fel az ázsiai és afrikai menekülteket az embercsempészéssel megvádoltak, három-négy megszokott Ásotthalom és Mórahalom környéki erdős területen várták őket autókkal, amelyeket az elsőrendű vádlott és társai eleinte béreltek, majd később álnéven, hamis céges pecséttel vásároltak. Ezek között volt zöld autó is, amelyet később postás matricával álcáztak, de később vettek is postás autót, ahogy a feltűnés elkerülése végett mentőkocsihoz is hozzájutottak.A bűnszervezet feje egy szerbiai férfi volt, akit mindenki Deszkának szólított. Deszkának voltak Ausztriában élő, feltehetően pakisztáni születésű kapcsolatai is, az ő megrendeléseiket teljesítette a szerb férfi, ő szervezte be a most induló per fővádlottját is. Az elsőrendű vádlott vásárolta a tucatnyi autót, amelyekkel a migránsokat szállították és szervezte be a tucatnyi magyar szállítót is. Ezek csak részben dolgoztak a fővádlott keze alá, később közvetlenül Deszkától is kaptak megrendelést. A többnyire 100-250 ezer forintos számlát, a gépkocsik árát, az üzemanyagot mindig Deszka fizette.A vád szerint tizenhét alkalommal szállították a menekülteket kisebb –nagyobb csoportokban, zömében Ausztriába, de voltak utak Olaszországba, illetve Csehországon keresztül Németországba is. A csempészek nem egyszer lebuktak. Kettejüket Olaszországban érték tetten, amikor egy kistelepülés kifejezetten helyi lakosok számára fenntartott útra tévedtek. Őket Olaszországban vonták felelősségre. Volt, aki Csehországban, és több alkalommal Ausztriában lepleződtek le akció közben. Egy „szállítmánnyal" az árokban kötöttek ki, de kétszer autós üldözés is lett a rendőrökkel való találkozásból.A fővádlott többnyire a „szállítmányozó" mögött haladt, figyelte a terepet, telefonon irányította a „rakományt".Az ügyész a tárgyaláson a vád ismertetésekor két olyan esetet is említett, amelyből az derült ki, hogy ha nem buktak volna le a csempészek, akkor a szállítási körülmények miatt akár meg is fulladhattak volna az autóba bezsúfolt menekültek, mivel nem volt lehetőségük szinte megmozdulni sem, amikor a rendőrök rajtuk ütöttek, akkor már az oxigén hiányos állapot tüneteit lehetett megállapítani. Cseh László, ügyész szerint egy órával később akár meg is halhattak volna.Az elsőrendű vádlott ugyan nem tett vallomást, de a bíró ismertette a korábbiakat. Ezekből az is kiderült, hogy a vádlott állítása szerint a szerb főszervezőtől arról volt tudomása, hogy az egy alkalommal olyan utat is szervezett, amikor 31 menekültet hűtő kamionban szállítottak, akik Ausztriába érve mind meghaltak, a két Ausztriában élő pakisztáni ásta el őket az út menti erdőben. A vádlott szavait azonban egyetlen vizsgálat sem támasztotta alá, így nem indult eljárás abban az ügyben.A főszervezőket nem csak üzletszerűen és folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett embercsempészettel, de személyek sanyargatásával is vádolják. A tizenötöd rendű, mivel a vád szerint csupán egy alkalommal szállított menekülteket, társ tettesként áll a Szegedi Járásbíróság előtt. Tizennégy vádlottra biztosan letöltendő szabadságvesztés vár, mivel bűnszervezetben követték el a bűncselekményt.