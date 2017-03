Mi ihatjuk meg a levét a multik új sarcának

Állandóan a multikat piszkálják

Ellentmond a józan észnek

Ennek is vége lenne? Utasok az ingyenes Auchan-járaton. A javaslat szerint reklámnak minősülne, ha egy lánc ingyenes buszt üzemeltet. Fotó: Karnok Csaba

Az index.hu számolt be arról, hogy az élelmiszerbotrányra hivatkozva újabb, a külföldi tulajdonú élelmiszerláncok megadóztatására kitalált javaslatcsomagot nyújtott be a kormánynak Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.A hírportál úgy tudja, az előterjesztés szerint többek között évi 20 milliárd forintot szednének be az áruházaktól a parkolásért, kötelezően felvetetnének embereket a boltokba, szabályoznák, hogy a cégek mennyi pénzt költhetnek reklámra, és ellehetetlenítenék az áruházak ingyenes buszait.– Nem nézem a híradót, nem hallottam még erről a tervezetről, de bosszantó, hogy állandóan a multikat piszkálják. Az is zavar, hogy hiába állítják, valaminek csökkent az ára, ha másé meg nő – kezdte magyarázni Szimonetta, aki Zsombóról érkezett bevásárolni két kislányával a szegedi Napfény Parkban lévő Tescóba. – Hülyeségnek tartom, hogy tovább sarcolják a multikat. Szükségünk van rájuk. Be fognak zárni az üzletek. Korábban is volt már arról szó, hogy kivonul a Tesco – folytatta.Az ingyenes buszok megszüntetésével kapcsolatban azt mondta, ezzel vásárlókat veszthetnek az áruházak. – A nyugdíjas vásárlók nagy részének nincs autója, nagyon jó az ingyenes busz. Anyukám is azt használja. Az új adók bevezetése igazságtalanság az emberekkel és a multikkal szemben is – fogalmazott a családanya.Egyetértett vele a szentesi Piti Gábor , aki szerint az új, multikra kivetett adókat mindenképpen a kisembereken, a kétkezi munkásokon fogják behajtani. A különböző új adókat ugyanis beépítik majd a termékek árába, ez pedig áremelésekhez vezet.– Ha ez tényleg igaz, az ellentmond a józan észnek. Melyik nagy kereskedés akarna ezután idejönni? Ha emiatt felmennek az árak, majd mi járunk ki Szerbiába, nem ők ide. Én Szombathelyről költöztem Szegedre, és már onnan is sokan járnak át vásárolni. Van, ami nemcsak olcsóbb Ausztriában, hanem a minősége is jobb – magyarázta egy Mercedes terepjárós fiatal anyuka, aki arra hivatkozva, hogy Szeged egy kisváros, ahol mindenki ismer mindenkit, inkább nem árulta el a nevét.

A kisnyugdíjasoknak nagyon nem mindegy

Nem volt sokkal bőbeszédűbb a Jóska bácsiként bemutatkozó egykori egyetemi tanár, aki jó ötletnek tartja az újabb adókat, mert szerinte már rengeteg pénzt kivittek a külföldi tulajdonban lévő boltok az országból.– Három gyerek mellett nincs időm tévét nézni. A Lidllel maximálisan elégedett vagyok, nem hiszem, hogy szükségük lenne a tervezett, kötelező létszámbővítésre – mondta pakolás közben Juhászné Csiszár Katalin.– Van olyan része a tervezetnek, amivel egyetértek. Túl nagy piacot nyertek a multik, a magyar vállalkozók már nem tudnak labdába rúgni. Az se baj, ha embereket kell felvenni. A vasárnapi dupla pénz is jár, nem? – kérdezett vissza Csízik Antal , aki családjával vásárolt a Szabadkai úti Lidlben. – A parkolóadóval talán nem értek egyet. Kifizették már a pénzt ezért a területért – tette hozzá.– Leggyakrabban ide járok vásárolni – mondta a szentesi Szabó Mihályné a helyi Penny Áruház előtt. – Sokkal jobb ilyen helyen beszerezni az árukat, mint a kisboltokban. Hetente legalább kétszer jövök, mindent megtalálok, amire szükségem van. Nagyon szeretem, jó árak vannak, remek akciók, gyakran a kiadványaikkal jövök, nézegetem, mit válasszak. Kisnyugdíjas vagyok, nekem nagyon nem mindegy, mennyit költök. Lent lakom a lakótelepen, mindig autóval jövök, nagyon jó, hogy közvetlenül a bolt előtt parkolhatok. Hallottam én is az új kormányzati ötletről, nem értek vele egyet.