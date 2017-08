Mihály furfangéroz címmel Az író, újságíró lappangó írásait gyűjtötték kötetbe - Vér, borzalom az új Tömörkény-könyvben

Alig ismerjük – Tömörkény István volt gyógyszerész, katonáskodott a Balkánon, írt újságot, kutatta a néprajzot, igazgatott múzeumot, könyvtárt.

„Két éve karácsony napján, délután nyitott ablak mellett voltunk fűtetlen szobában (...). Már alig tudjuk, hogy milyen hónapban mibe kell öltözködni. A nép úgy van már odakint, már mezítláb jár, de a sapkát még nem húzta ki a fejéből." Tömörkény István Mostani dolgok című tárcáját, amelyből ez a globális felmelegedésre utaló idézet való, 1903. május 19-én közölte a Pesti Hírlap.

A kötet anyagát dr. Urbán László gyűjtötte és szerkesztette.

Nagyon érdekes gyűjteményt adott ki a Kortárs Könyvkiadó a szegedi hírlapíróként is ismert novellista klasszikus, Tömörkény István lappangó munkáiból. A Mihály furfangéroz című kötet nyolcvan írása között van útirajz, tárcariport, karcolat. Izgalmas, a mai világra folyton és váratlan pillanatokban reflektáló szövegek ezek.Szerzőjük nem a népet, hanem az egyént akarja megismerni, sorsát bemutatni. Könnyedén használja a nyelvet, de néhány mondata után érezni lehet: a szórakoztatásunk kedvéért nem fog csavarni egyet a valóságon. A címadó írás például 1915-ből azt mutatja be, hogyan csapja be az ember saját érzékeit hal nélkül készült halpaprikással. Személyes élménye alapján Tömörkény azt a következtetést vonja le, hogy Európa és a Balkán között a különbség egyetlen képben megmutatható: „a hivatalos hatalom, a szultán válogatott katonái diadallal, a nép örömriadala közben hurcolnak egy város utcáin keresztül egy karóra húzott, azon frissében lenyiszált emberfőt". Egy másik írásból az derül ki, hogy az ópusztaszeri szobori búcsú hagyományát egy huszonegy fős, értelmiségiekből álló csapat – köztük maga az író – teremtette meg, ma úgy mondanánk, nonprofit alapon. Eredetileg arra gondoltak, ha már az Árpád-szobor nem készült el az avatására, akkor mégis nagy, de rosszul sikerült ünnepséget tartottak, hát elmennek oda beszélgetni, bográcsozni egyet azután is, hogy a helyére tették a szobrot.

Urbán László irodalomtörténész munkája a válogatás és a szöveggondozás. Biztosan nagy élmény lehetett rábukkanni a Trianon előtti magyar újságokban ezekre a szövegekre. Bár Tömörkényt az irodalomtörténet jelentős íróként, a XX. századi népi írói mozgalom előkészítőjeként tartja számon, életműkiadása nincs, és munkásságának jelentős része – hírlapírói tevékenysége – föltáratlan. „...Nem túlzás azt állítani, hogy Tömörkényt még senki sem ismeri igazán" – állapítja meg Horváth Bence, a Kortárs Kiadó főszerkesztője. A testi valójában is súlyos könyv közepe táján odáig jut az olvasó, hogy ha így áll a helyzet, ahogy itt írva van, miben is különbözünk mi, maiak azoktól, akiktől két világháború kollektív tapasztalata választ el? Lehet, hogy semmiben? Vajon jó ez vagy rossz?