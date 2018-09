Milo, az eminens fóka

Milo kedvenc gyakorlata a labdázás. Fotó: Endrédi Lajos

A német állatkertiek akkor elmondták, hogy náluk a borjúfókáknak csak a legalapvetőbb gyakorlatokat tanítják meg, így Milo szinte tiszta lappal jött a vadasparkba.Észrevették, hogy nagyon agilis, egyáltalán nem félénk fóka, hamar felvette a kapcsolatot az új gondozóival, akik egyben trénerei is, és látván Helga, a vele egyidős, 2015-ben Szegeden született fókalány sikereit, szinte maga jelentkezett, hogy foglalkozzanak vele is. Elindult Milo tanítása.Nagyon okos és szorgalmas tanítványnak bizonyult, gyorsan és nagy kedvvel sajátítja el az egyes elemeket egymás után. A forgás, a kéz és a targetbot megérintése már könnyen megy, be tudják küldeni a szállítóládába, sőt, már azt is engedi, hogy a szájába is belessenek. Végezetül nagy örömmel veti magát a labda után, hogy visszahozza azt a vízben.Várhatóan tavaszra utoléri Helgát, és nyilvános tréning helyett fókabemutató néven tekinthetik meg a látogatók a fókákkal való foglalkozást.