Minden, amit tudni akart a pitypangról

A bevásárlóközponttal szemben lévő területen, a romos házak előtt tengernyi nyílt ki a virágból, különlegessé varázsolva a város legelhanyagoltabb telepének előszobáját.



Pitypang, gyermekláncfű, kutyatej – közel 50-féle megnevezése van ennek a virágnak, amely elsősorban a gyerekek kedvelt növénye. A kislányok koszorút fonnak belőle, repülőszőrös magjait pedig a fiúk is szívesen fújják szét. Érdekes, hogy felnőtté válva maximum a tavasz első hírnökeként örülünk neki, pedig akár gyógynövényként is tekinthetnénk rá. Levelével és gyökerével több száz éve kezelik a máj, epehólyag, vese megbetegedéseit és az ízületi problémákat, a belőle készített tea pedig vízhajtó hatású. Virágzás előtti leveleiből ráadásul egészséges saláta vagy főzelék készíthető, abban ugyanis sok vitamin és ásványi anyag található.



Akár a piacokon is feltűnhetne tehát a saláták és a medvehagyma mellett, de könnyen lehet, hogy a gyógyszeripar még hamarabb felfedezi majd magának az egyébként szinte kiirthatatlan növényt. Néhány éve ugyanis megfigyelték, hogy a gyermekláncfű-kivonat képes volt öngyilkosságra késztetni a rákos sejteket úgy, hogy közben az egészséges sejtek nem károsodtak.



Most, hogy ezt mind megtudtuk, így menjen neki mindenki legközelebb a fűnyíróval a pitypangos kertnek.