Minden tappancsos lottózik: a tízmilliós felújítás felét önerőből kell előteremtenie a menhelynek

Így segíthet a Tappancsnak



Ha a szeretet ünnepe előtt támogatná az első és hátsó négyes megújulását, adományát az alábbi módon juttathatja el a Tappancsnak (a közleménybe írja bele: „menhelyépítésre"). Banki utalással: UniCredit Bank forintszámla: 10918001-00000019-48600008 vagy Raiffeisen Bank Euro számla: SWIFT (BIC): UBRTHUHB. IBAN: HU43 1206 7008 0145 9721 0020 0003. Az ADHAT vonalon a 13600 tárcsázásával, majd a 38-as kód hívásával 250 forinttal támogatja az alapítványt. További részleteket a www.tappancstanya.hu oldalon talál.

A Tappancs Tanya legöregebb kenneljeiről az a helyi legenda keringett, hogy még Lenint is látták – de ha Lenint nem is, a legelső menhelylakókat biztosan. Szerencsés Tilla, a Tappancs Alapítvány kuratóriumi tagja most már csak az épület helyét mutatja meg – közel harminc kutya lakott ott a több mint 200 menhelyi négylábú közül.– A múlt héten kezdtük el a felújítást; már évek óta vártunk egy olyan pályázatra, amit most a Földművelésügyi Minisztérium menhelyfejlesztésre hirdetett – mondta el Tilla. – Szigorú feltételeknek kellett megfelelnünk, és eleve kevés a menhelyeknek kiírt hazai pályázat. Ez az ötmilliós támogatás sokat jelent, de maga a beruházás 10 millió 440 ezer forintba kerül.A korábbi fejlesztésekben is jelentős szerepet kaptak az adományozók – ők biztosították a korábbi hétmilliós pályázathoz hiányzó összeget az azóta már felújított kennelekhez, vagy tavaly a kölyökkutyák fűthető „lakhelyéhez".– A kapott összeghez mindig hozzáad a Tappancs, de ez egy óriási beruházás, amihez minden adomány igazi karácsonyi ajándék – mosolyodik el Tilla. – A dolgozók napi küzdelmet vívtak a régi kennelekkel, a beton feltöredezett, a rácsok régóta korrodálódtak, nem bírták a nagy igénybevételt. Az új rész mintájára szeretnénk kialakítani a hátsó területet is: külön futtatóudvart építünk a kennelekhez, amelyekhez a kerítés és az elválasztó jó minőségű horganyzott fémelemekből készül. Még a beton is speciális összetételű, hogy minél strapabíróbb legyen.Az új kennelek lakói, köztük a hétéves Igor is élvezi a szaladgálással tölthető kinti órákat.– A Tappancs Tanya felújításának nagyjából a harmadánál tartunk – árulja el Tilla. – Mindent a támogatóinknak köszönhetünk, jövőre táblát is akarunk nekik állítani a bejáratnál. Persze az is igaz, hogy a legtöbb tappancsos dolgozó lottózik... Sokat tudnánk fordítani a korszerűsítésre!Az új kennelek a tervek szerint január elejére készülnek el: a kivitelező ugyanaz marad.– Azt szeretnénk, ha a következő húsz évre biztonságos helyük lehetne a lakóinknak – dögönyözi Tilla Matyit, aki a barátjával, Tempóval nemrég költözött át az udvarra, míg újra elkészül a kennelsor. – A jó minőségű alapanyagokat viszont aranyárban mérik, mi pedig nem tudunk tovább csökkenteni a kiadásainkon: tartjuk magunkat ahhoz az elvhez, hogy minden állatot megillet ugyanaz a bánásmód. Olyan ez, mint a családi kassza: a konyhapénzből, orvosi ellátásra szánt összegekből nem veszünk el, hanem máshogy próbáljuk előteremteni a hiányzó ötmilliót.