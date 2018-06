Mindig a cég kárára vét a NAV - Két vizsgálat során is hibázott az adóhatóság, mégis marad a végrehajtói zárolás

Tévesen rögzítették az adatokat

A vizsgálat újat vont maga után

Hiába tüntetik fel a kartonokon, a revizorok mégis megbecsülték a gyümölcsök súlyát. Fotó: Török János

A cég szerint húzzák az időt

Kommunikációs hiányokról mindkét oldalon

Az új nagybani piacon a NAV Operatív Ellenőrzési Osztályának ellenőrzésébe futott bele a Many Fruits Lime Kft. még tavaly június végén. Egy másik, azóta eladott cégüket korábban is átvizsgálta már a hatóság egy másik osztálya, annak tapasztalatai alapján a társaság képviselője sok jóra nem számított, és ahogy lapunknak panaszolta, igaza is lett. Akkor jelentős mennyiségű tisztázatlan eredetű áru értékesítését próbálták rájuk bizonyítani, ám másfél éves hercehurca után megszüntették az eljárást, mert kiderült, minden számla rendben van, és nincs miért megbírságolni őket.Tavaly nyár óta ismét „harcban állnak" az adóhatósággal, és szerintük érdekes módon olyanok is végzik a cég átvizsgálását, akik a múltkor adóhiányt próbáltak rájuk bizonyítani sikertelenül. – 2017. június 29-én kezdték az ellenőrzést a telephelyünkön, az operatív ellenőrzési osztály négy tételt jelölt ki. Bekérték a bevételi számláinkat, de azt nekem kellett jeleznem, hogy talán a kimenő számlákat is nézzék át, különben nem tudják elvégezni a saját munkájukat. Már az elején nyomatékosan kértük őket, működjenek velünk együtt, ha valami nem egyértelmű, szóljanak, ám a jegyzőkönyv kiadásáig nem jeleztek felénk semmit – elevenítette fel lapunknak a cég alkalmazottja.A jegyzőkönyv volt az első hidegzuhany: 6,9 millió forint értékű tisztázatlan eredetű áru értékesítését mutatták ki. – Nonszensz, amit a NAV állít, hogy számla nélkül szereztem be árut, amit számlával adtam tovább. Ez teljesen logikátlan és életszerűtlen! Elkezdtük átbogarászni a több száz oldalas dokumentumot, s kiderült, nagyságrendeket tévedve rosszul rögzítették az adatokat, például 80 karton banán helyett 800 kartont vettek nyilvántartásba – közölte. Ennek az ellenőrzésnek az eredményét a cég panaszai nyomán végül áprilisban másodfokon megsemmisítették, és új eljárás lefolytatását írta elő a hatóság. Azóta nincs előrelépés, legalábbis a társaságot nem kereste fel senki az ügyben.Ezzel azonban nincs vége a kálváriájuknak, mert az operatív osztály jelzése nyomán elkezdett vizsgálódni a röviden áfa 2-nek nevezett osztály is, más időszakot és más számlákat átnézve. A végzésben az szerepel, hogy várhatóan 4 millió 189 ezer forint adóhiányt állapítanak meg, amihez 2,8 milliós bírságot csaptak hozzá. Végrehajtói zárolást tettek a cég számlájára, amit azzal indokolt megkeresésünkre a hatóság, hogy ez ideiglenes biztosítási intézkedés keretében történt. – Ez a jogintézmény a költségvetési bevételeket védi, alkalmazása akkor történik, amikor úgy ítéli meg az adóhatóság, hogy a várható megállapítás pénzügyi kielégítése veszélyeztetett – közölte lapunkkal a NAV.A cég szerint elfogult az adóhatóság, amit jeleztek is a NAV-nak. Ezt mutathatja az általuk felkért ügyvéd, Lelkes Péter szerint, hogy míg bizonyos ügyekben több tízmillió forintos megállapításnál sem látják indokoltnak a biztosítási intézkedés kiadását, jelen esetben mégis megtették ezt. Ráadásul az ilyen ügyeket soron kívül intézik, jelen esetben mégis fél éve húzódik az eljárás.Ennél a vizsgálatnál a Many Fruits Lime Kft. is követett el hibát, nem nézték az ügyfélkapujukat, ahol kaptak megkeresést a NAV-tól, de kicsúsztak a határidőből, s most hónapok óta azon dolgoznak, hogy elmagyarázzák, bizonyos kartonban, rekeszben forgalmazott termékeknek adott a súlya, és közel sem annyi, mint amennyit a revizorok megbecsültek. Egy karton datolya például 24 kisebb egységcsomagot tartalmaz, vagyis itt nem kilóra, hanem darabra adják tovább a gyümölcsöt.– A becslés egy olyan speciális ellenőrzési módszer, amelyet az adóhatóság akkor alkalmaz, ha a feltárt adatok alapján az adózó iratai, nyilvántartásai nem alkalmasak a valós adó alapjának megállapítására. A számítások során fontos szempont volt, hogy a társaság eladásait és vásárlásait egységes mértékegységben tudjuk kifejezni, ezért a rekesz, zsák, karton mértékegységben kifejezett ügyleteket átszámítottuk kilogrammra – magyarázta a NAV. A társaság az alkalmazott számítási módszer ellen kifogással élt, s szerintük minimum furcsa, hogy minden egyes tételnél az ő kárukra tévedett az adóhatóság a jelentős túlbecsléssel. Ezt a jelzésüket jelenleg vizsgálják, de a végrehajtói zárolás maradt a céges számlán.A NAV megkeresésünkre kiemelte, hogy a cég mindkét vizsgálat esetében csak a jegyzőkönyvek ismeretében, utólag élt kifogással. A társaság ezzel szemben azt mondja, hiába jelezték mindkét vizsgálat elején, hogy keressék őket kérdéseikkel, ez nem történt meg, vagyis ők is a megfelelő kommunikációt hiányolják a NAV részéről. Az ügymenetet most úgy próbálja a társaság gyorsítani, hogy immár ügyvéddel és adószakértővel erősítve küzdenek az igazukért.