Most sem hoztak ítéletet a makói iskolaszövetkezet ügyében, mert strómanok voltak a vádlottak

– A makói iskolaszövetkezet megalapítására senkit nem kértem fel. Ezt a szövetkezetet 2000 nyarán alakították meg Student Work néven, amikor a Humán Operátor Zrt. és a társasági forma elődje sem létezett még

Nem az első olyan tárgyalási nap volt kitűzve a makói iskolaszövetkezet ügyében, amikor ítélethirdetést ígért a Szegedi Törvényszék, az azonban csütörtökön is elmaradt.Helyettük a Czeglédy Csaba, korábbi MSZP-s politikus vezette Human Operátor Zrt.-nél, Szombathelyen intézték a pénzügyeket. A Humán Operátorral kapcsolatban jelenleg is tart egy nyomozás, és az ügyész szerint az abban közreműködő igazságügyi könyvszakértőt is meg kell hallgatni, és újabb tanúvallomásokat is be kell szerezni.Azt, hogy stróman volt, a másodrendű vádlott maga is elismerte az ügy egy korábbi tárgyalásán.– Stróman vagyok, és csak segítettem a Humán Operátornak, hogy adót tudjon csalni – mondta akkor a Szegedi Törvényszéken a makói iskolaszövetkezet volt elnöke. Azt is vallotta, hogy neki semmi dolga nem volt az iskolaszövetkezettel, csak a számlákat és más hivatalos iratokat írta alá. Egyébként szerinte a napi ügyeket, köztük a diákok felvételét és foglalkoztatását is a Humán Operátor Zrt. végezte, Czeglédy Csaba utasításai alapján. Szerinte amikor felhívta Czeglédy figyelmét a pénzügyi visszásságokra, akkor az megnyugtatta, és azt mondta, hogy a rossz gazdasági tevékenység nem bűncselekmény.Az ügyben korábban meghallgatták Czeglédy Csabát is, aki azt állította, hogy nincs közvetlen kapcsolat a Humán Operátor és a makói iskolaszövetkezet között.– mondta akkor Czeglédy Csaba, aki azt is cáfolta, hogy az iskolaszövetkezet bankszámláját – ahogy azt az iskolaszövetkezet szintén kihallgatott alapítója mondta – a Humán Operátor Zrt. kezelte volna.A makói iskolaszövetkezet a vádirat szerint diákmunkásokat közvetített ki egy kft.-n keresztül a szombathelyi székhelyű Humán Operátor Zrt.-nek. A diákok a munkát elvégezték, amit az elnök leigazolt, majd kiszámlázta a tiszteletdíjat a kft.-nek, ám nem nyújtott be áfabevallást az adóhatósághoz, ezzel pedig több száz millió forint kárt okozott a költségvetésnek.A mostani ügyészi indítványt a bíróság elfogadta, így a makói iskolaszövetkezet pere szeptemberben folytatódhat.