Mozart Figarója érkezik a színházba

A vígoperát először november 2-án láthatják a szegediek Szabó Máté rendezésében. Mozart története annyira vidám és fordulatos, hogy nemcsak az operabarátok szívét nyeri el, hanem azoknak is kellemes szórakozást nyújt, akik elsőre idegenkednek ettől a világtól. Mindenkit elbűvölnek a szerelmi szálak, hiszen Figaro Susannát szereti, Marcellina pedig Figarót. Az a baj, hogy a gróf is Susannát szeretné, a grófné pedig értelemszerűen azt, hogy a gróf szeresse őt. Így minden a feje tetejére áll Almaviva gróf házában Figaro esküvőjének napján. Ez a vágyak és meglepetések vígoperája, humor és szívbemarkoló őszinteség keveréke.



– Félelmetes humorral teli kritikája ez a darab a hierarchikus társadalmi rendszernek, amely megmutatja, hogy a magasabb és mélyebb szinteken is emberek vannak, kiszolgáltatva egymásnak, illetve a legnagyobb hatalomnak: a szerelemnek – nyilatkozta a rendező.



Különlegesség, hogy minden előadás alkalmával más vendégművészekkel találkozhat a közönség. Olyan szegedi kedvencek éneklik a főbb szerepeket, mint az Operaház énekművésze, Rácz Rita, aki a Szegedi Nemzeti Színházban kezdte pályáját, a Simándy József énekverseny győztese, Kálnay Zsófia vagy Rálik Szilvia és Balczó Péter, akik korábban többször is színpadra léptek Szegeden.