Mozgás nélkül nem létezne Farkas László - galéria, videó

Egészen elképesztő látni azt az akaratot, ahogy Farkas László beleveti magát a munkába. A teremben kedvesen fogadják, majd kávézik, és indulhat az edzés. Kerekesszékesként hetente négy-öt alkalommal jár el konditerembe, ahol régi barátja, a testépítő-világbajnok Eszteró Zsolt segítségével tudja elvégezni a gyakorlatokat a nagyjából egy órás edzések alkalmával. A mellkastól lefelé lebénult férfi, mintha az a legtermészetesebb lenne, sorra emeli a súlyokat. Mint elmondta, balesetét követően először a pingponggal próbálkozott, majd jött a kerekesszékes rögbi, amihez viszont elengedhetetlen, hogy jó kondiban legyen. Minden gyakorlatot el tudnak végezni edzőjére, mell, hát, váll és kar erősítést végeznek - sőt, még a húzódzkodás is, bár ehhez egy olyan különleges öv kell, amely megtartja Lászlót.- Először azt javasolták, járjak gyógytornára, bízva abban, hogy sikerül meggyógyulnom, és újra járhatok. Nem nagyon hittem ebben, ezért is váltottunk a konditermes edzésekre Zsolttal, a rögbihez pedig kell is a kondi. A szép lányok környezetében pedig könnyű is az edzés. - mondta Farkas László, aki bár nem a kilókra helyezi a hangsúlyt, de volt már, hogy kilencven kilót is kinyomott fekve. Mindezt kerekesszékesként. Kimondani sem egyszerű, hát még megcsinálni.A férfinak lételeme a mozgás, bár a magyar válogatott, azaz a WildBoars meccsei előtt ki szokott hagyni egy-két napot, sokkal többet nem tudna megélni edzés nélkül. Volt, hogy kórházba került, ekkor egy hónapig nem volt edzőteremben, de egy percig nem gondolt arra, hogy abbahagyná. A teremben egyébként mindenki segítőkész, szabaddá teszik azt a gépet, amelyet éppen használni szeretne, és segítenek is abban, egyedül ugyanis nem mindent tud elvégezni, ehhez kell elsősorban Eszteró Zsolt munkája. - Azt volt nehéz megtalálni, hogy mik azok a gyakorlatok, amiket el tudunk végezni. Erre pár hét gyakorlás ráment, aztán találtuk ki az övet, mert így többet tudok húzni, de mára már zökkenőmentes az edzés. Olyannal még nem találkoztam, aki azt nézte volna, hogy mit keres itt ez a szegény gyerek.A szegedi konditermi edzések mellet heti egyszer Budapestre utazik rögbiedzésekre, most egy kölni tornára készülnek, és ehhez keresnek támogatót, hiszen egy speciális szék, amelyben játszhat, több mint egymillió forintba kerül - és akkor még az utazás költségeiről nem is beszéltünk. László ugyanúgy kifizeti a kondibérlet árát, mint bárki más, de mint hozzátette, nem is várná el, hogy másként tekintsenek rá, és ne kelljen fizetnie. - Az emberek először azt hiszik, hogy csak lemegyünk labdázni egy kicsit, aztán amikor meglátják, hogy milyen is egy kerekesszékes rögbi meccs, elképednek. Ehhez kell az erő. Nem csak a sérült emberek számára csinálom, hanem az épeket is próbálom motiválni ezzel. Feltehetik a kérdést, ha egy sérült embert ezt megcsinálja, akkor én miért ne tehetném? - mutatott rá Farkas László, akinek akaratereje és motiváltsága követendő példa lehet sokak számára.