Strapabíró, extrém, 21. századi, hülyeség, a nullával egyenlő – ilyen kritikákkal illetté a lakosok a Vértóról és örnyé éről elkészült fejlesztési terveket. A 600 millió forint uniós támogatásból megvalósuló elképzeléseket este a tervező lakossági fórumon mutattá be.

Vérkör a Vértónál

Futópályát épzeltek el a Vértó öré 800 méter hosszan, még a dombra is fel lehet szaladni, ez lesz a „vérkör". ültéri fitneszlehetőségeket, ugyanakkor pihenőparkot is kialakítanak. Reprezentatív tér lesz a villamosmegálló felé, ami üdvözli a özeledőket, és rendezvényekre is alkalmas. Vakula Réka tájtervező bemutatta a látványterveken, hogy a napozó bikinis lányoknak és szerelmes pároknak teraszos, lépcsőzetes, kilátós felületet hoznának létre. A jelenlegi úthálózatot is fejlesztik a kitaposott vonalakon. Megtartjá a horgásztavat, de másokat is odaengednek a vízhez. Vizi élményösvényt hoznak létre, pontonhíddal koronázva. Jól megférnek a horgászok a futókkal, mint a Holt-Maros-parton. - Ez hülyeség – hallatszott a széksorokból – Inkább legyen ónakázótó!

Legyen hó is a szánkózáshoz!

Az időjárást kicselezve négy évszakos területté tenné a dombot, mégpedig műanyag szőnyegbevonattal, ami alkalmas szánkózásra, síelésre. Még a hó sem árt neki, akkor is úszik. A hagyományos pályából is marad, megosztjá a mostani területet. És lenne egy hosszú ő úszda, ami levezet a dombról. Fontos Rómeó tervező hozzátette, szervezett módon üzemeltetné a város a örbekerített sípályát. Kozma József (MSZP), a örzet önkormányzati épviselője megjegyezte, ahhoz hogy a étféle pálya elférjen, – az állíttatóval és a kezelővel egyeztetve – máshová helyezné át a dombról a székelykapukat és a totemoszlopokat. Máskülönben maradnának.



Hont Ferenc utcai játszótér

A villamossínek özötti erdőben tanösvények lennének kiépített sétányokkal, hogy játszva tanulhassanak a felnőttek és gyerekek. A Hont Ferenc utcai játszóteret „tuningoljá ", a Garam utcait viszont „oxigéntérré" alakítjá mászódombokkal, nyújtóeszközökkel, fákkal. A kutyafuttatót nem használjá , mert sivár, ezért kutyaügyességi eszközökkel vonzóbbá teszik és a területét növelik. Ivókutat adnak, kiskutyákat elválasztjá a nagyoktól. A Vértói út szegletében sportparkot rendeznek be homokos csendes pályával, kondigépekkel, zölddel, pihenőrésszel.



A örnyékbeliek ötleteit is várjá ig a kiküldött válaszborítékokban.