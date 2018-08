Nagy erőkkel dolgoznak a gazmentes városért - galéria

Még mindig látni gazos járdaszéleket és olyan épületeket a városban, amelynek környékét gaz borítja. A problémás területek többsége azonban magántulajdonban van. Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta, ha gyomtengert látunk magánterületeken, akkor azt bejelenthetjük a jegyzőjénél – a járda és az úttest közötti rész gondozása ugyanis a lakó vagy bérlő feladata.A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai nagy erőkkel dolgoznak a rendezett, gazmentes közterületekért. – Több területen folynak a munkák. Tarjánban, a Holt-Maros partján a Derkovits fasornál, az Állomás utcában, a Szabadkai úton, valamint a Szilléri sugárút és a Kereszttöltés utca közötti részen is dolgozunk a napokban. A szabadságolások ellenére mintegy száz munkatársunk végzi a munkákat, még a temetőkben is besegítünk a fűnyírással. A sok eső miatt idén még több a dolgunk. Az elmúlt években négy körben elég volt füvet nyírni, idén viszont már hatodszor végezzük el a rendezett városkép érdekében – mondta el kérdésünkre Makrai László ügyvezető igazgató. Megtudtuk, a nagy hőség ugyan nem állítja meg a munkát, de a társaság munkatársai óránként tíz perc pihenőt tartanak.A hatékony munka érdekében új eszközöket szereztek be, és hamarosan több kiöregedett önjáró fűnyírót is „nyugdíjaznak". Helyükre korszerűbb munkagépek érkeznek. Az igazgató szerint a személyzet adott, viszont idén csökkent a létszámuk, és nemsokára többen is nyugdíjba mennek. Fiatal utánpótlás ugyanakkor nincs, pedig tavaly és idén is jelentős béremelés történt, miközben a közmunkások száma harmadára esett.Nemcsak füvet kell vágni, a virágokat is gondozni, locsolni kell, pláne ilyen melegben. A megszépített területek száma folyamatosan nő, örökbe fogadnak korábban állami fenntartású körforgalmakat. Nemrégiben a Szent György teret is felvirágoztatták, a parkban hűsölő fiatal házaspár szerint jó látni, hogy folyamatosan szépül a város. – Szeretünk ide járni, mert közel van a lakásunkhoz. Örülünk az új virágoknak, bár legtöbbször ezeket a szépségeket a feleségem veszi észre. Mi leginkább a belvárosban járunk, ott sosem látok rendezetlen területet – mondta a családfő.A város egyes pontjain, például a Szabadkai úton is több útszakasz a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van. A társaság közleményéből kiderült, folyamatosan veszik át az önkormányzattól a lakott területek járdáit és kerékpárutakat. Miután az megtörtént, részletes állapotfelmérést végeznek, és megkezdik a szükséges beavatkozásokat Szegeden is.– Ütemezetten, a rendelkezésünkre álló források erejéig végezhetjük el az előírásoknak megfelelő gyakorisággal a munkákat. A kerékpárutak esetében a kaszálást koronaélen belül (két padka közötti terület – a szerk.) legalább évi 2 alkalommal, koronaélen kívül legalább évente egyszer kell elvégezni – részletezte Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető. A kaszálási munkákat folyamatosan végzik, de a forgalmasabb kerékpáros útvonalak elsőbbséget élveznek – tette hozzá.