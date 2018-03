˝Nagy zsivány vagyok!˝ - Papy Miklósné tudta, hogy kihúzzuk a nevét a sorsoláskor

Mindenből úgy vásárolt Papy Miklósné, hogy két lányának is jusson belőle.

Fotó: Frank Yvette

– A lányaim szerint boszorkány lehetek, hiszen már nyertem jegyeket, szerencsejátékon pénzt, az önök hívását is már vártam, hogy engem sorsoltak ki – mondta Papy Miklósné , Telekosár játékunk újabb nyertese, aki lapunk kontójára 25 ezer forint értékben vásárolhatott be a szegedi Príma Novában.– Kikérdeztem a két lányomat, hogy mit vegyek. Mindig célirányosan vásárolok, mert nincs értelme órákat tölteni a boltban. Az élelmiszeriparban dolgoztam, az utolsó húsz évben élelmezési vezetőként. Rutinos szakács vagyok, naponta 15 ezer adagot készítettünk el körülbelül tizenhárom konyhán. Manapság kevésbé van kedvem sokat főzni, de persze amit kell, azt elkészítem. Rizst veszünk, tepertőt, karajt, a többit bent beszéljük meg – diktálta a menetrendet a Príma Nova parkolójában nyertesünk.

A nyugdíjas élelmezési vezető habozás nélkül, határozottan haladt a sorok között. Mosószer, barna rizs, sör és pezsgő is került a bevásárlókocsiba, utóbbi kettőt ellentmondást nem tűrve ajándékba vette munkatársainknak. – Otthon is mindig vezényelek, a lányaim nem élnének velem, de én sem velük – mondta nevetve.– A családi összejövetelekkor én főzök, és nem engedem, hogy beleszóljanak a rokonok a konyhai folyamatokba – mesélte Papy Miklósné.Ezután liba- és sertéstepertő került olvasónk kosarába, majd a húspultból tíz kiló karajt kért. – Rántott húst szoktam készíteni, köretnek petrezselymes burgonyát vagy rizst csinálok. Régen a szüleimnél disznót vágtunk, manapság boltban szerzem be a húst, de idáig nem tapasztaltam még problémát a minőséggel – fejtette ki olvasónk.Mint megtudtuk, nyertesünk gyakorlatiasan vásárol: megvannak a bevált márkák, amelyekhez ragaszkodik. A bevásárlókocsiba zárásként nyertesünk csirkemellfilét pakolt, végül 17 ezer forintot fizetett a kasszánál. A megmaradt utalványokból a húsvéti ünnepekre vásárol majd be olvasónk, aki húszperces köridővel hagyta el a Príma Nova pénztárát.