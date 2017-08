Naponta begyújtanak az üstök alatt - már főzik a barackpálinkát

Zugban fél áron főzik a rossz szeszt

Megy a cefrébe. Ezt a magyar akkor használja, ha valami romlott, túlérett gyümölcsről van szó, pedig abból nem lesz rendes pálinka. Jó párlatot csak egészséges és érett gyümölcsből tudunk készíteni. Penészes, rothadt alapanyagtól a pálinka dohos szagú és ízű lesz, illetve éretlen gyümölcs cefrézésekor csak kevés és gyenge aromájú párlatot kapunk.

– Akár le is dőlhet a pihenőhelyiségben a cefrés gazda, ha nem érdemes neki hazamennie addig, amíg lecsorog a pálinkája – mondja Szűcs Imre mórahalmi főző, aki a város keleti kapujából költözött új helyre, az 55-ös elkerülő út mellé. Azért ráérősnek kell lennie, mert eltart a dolog négy óráig.Mint mindennap, ezúttal is reggel hétkor gyújtott be az üstök alatt a főzdés, de már gázzal, míg a régi helyen hozhatta a megrendelő a tűzifát, és akkor 200 forinttal kevesebbet fizetett a pálinka literje után. Most az egy liter 50 fokosra beállított párlat 1600-1650 forintba kerül a gazdának, ennek durván a fele a főzési díj. A gazda viheti is a röviditalt – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal a főző számol el.– Akár 800 forintért is lefőzik a gyümölcstermelő gazda cefréjét az illegális vállalkozások. A hivatalos főzdék nehezen állják a versenyt, hiszen ugyanez nálunk a duplájába kerül. A feketézés sokat ront a pálinka minőségén, az utóbbi években kialakult presztízsén – mondta lapunknak tavaly Szűcs Imre, aki szerint a helyzet azóta is változatlan.A zugfőzők egy forintot sem fizetnek be az államnak, a megbízó pedig alig többért, mint a 700 forintos literenkénti adójegyért pálinkát kap, és még vergődnie sem kell vele.– Idén a földi eperrel avattuk fel az új főzdét, 400 liter pálinka készült, igaz, ez csak két gazdáé volt – tudjuk meg a szezon indításáról. Azóta lement a faeper is, igaz, ezt nem mindenki szereti, és a munka is sok vele. Ezt erősíti meg a domaszéki Kiss Károly is, aki két közepes hordó sárgabarackcefrével érkezett, meg egy kisebbel, amolyan mindent bele jeligére. Volt abban kajszi és vadszilva is. Máskülönben 200 liter cefre alatt „nem áll szóba" a gyümölcsös gazdával a szeszfőzdés.– Tíz éve nem volt ilyen szép sárgabarackom, mint az idén, igaz, nem is szeret annyira nálunk ez a gyümölcs, alig látni felénk öreg fákat, nem úgy, mint Bács-Kiskun megyében – mondja egy szuszra. Régi kuncsaft, már negyedszázada is Szűcs Imrével főzetett.Ma már szinte mindenből lehet pálinkát főzni, abban viszont megegyeznek, hogy hiába különleges a kivi, a banán meg a narancs, a beragadt tételekből inkább kármentésként készül alkohol. Szerintük őszibarackból sem az igazi, de kiderül, ez csak akkor van így, ha féléretten leszedik, kétszer megjárja a nagybani piacot, majd a hűtőbe kerül, és amikor senkinek sem kell, megy a cefrébe. – A fáról frissen szedett érett őszibarack, amitől ragad az ember keze, és folyik végig a leve a két karján, miközben eszi, na abból lehet rendes pálinkát főzni – mondja Szűcs Imre.Van, aki a cseresznyére esküszik, idén kevesen főzettek belőle pálinkát. – Nem csodálom, az játékos gyümölcs – mondja a domaszéki gazda. Mikor megkérdezzük, ezen mit ért, kiderül, hogy le kell szedni, és az aprómunka. Kiss Károly egyébként 48 fokosra kérte beállítani a pálinkáját. – Nem az a menő, hogy ne kapjon levegőt az ember, ha lehúz belőle egy fél decit, kisebb fok mellett jobban kijön a gyümölcs aromája – érvel a kevésbé erős ital mellett a gazda.Változik a világ: mára kevesebb a törköly-, és több a szőlőpálinka. Ezzel, illetve az almával és a körtével fejeződik majd be a szezon az év végén, az új évre korábban is csak akkor csúszott át, ha nem volt idő lefőzni. Hosszú szünet nincs, tavasszal már időnként begyújtanak az üstök alatt, ha úgy alakul a téli betárolt gyümölcs sorsa, hogy megy a cefrébe.