Ne csináljunk nagy ügyet az iskolakezdésből - általában könnyű az átállás

Vannak, akiknek idő kell, hogy ráhangolódjanak az iskolára a vakáció után. Fotó: Dreamstime

180 napnyi tanulás következik



A tanév szeptember 3-án, hétfőn kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2019. június 14-én, pénteken lesz. Az általános iskolásoknak 181, a szakgimnáziumokban tanulóknak 179, a gimnáziumokba és a szakközépiskolákba járóknak pedig 180 napot kell majd a padban ülniük. Az őszi szünet október 27-től november 4-ig, a téli szünet december 22-től január 2-ig, a tavaszi szünet pedig április 18-tól április 23-ig tart majd. A középiskolai felvételi központi írásbeli vizsgáit az érintett gimnáziumokban és szakgimnáziumokban 2019. január 19-én tartják, az országos kompetenciamérést pedig május 29-én rendezik meg. Az írásbeli érettségi vizsgák május 3-án kezdődnek nemzetiségi nyelv és irodalommal, a magyar nyelv és irodalom érettségi május 6-án, reggel 8-kor lesz. Az írásbeli vizsgák május 24-én zárulnak. A szóbeli vizsgák emelt szinten június 5. és 13. között, középszinten pedig június 17. és 28. között lesznek.

Már csak egy hét szabadságuk van a diákoknak: szeptember harmadikán becsengetnek, és visszatérnek vagy éppen most kezdődnek számukra a dolgos hétköznapok. Két és fél hónap lazaság után sokak számára nehéz visszarázódni a tanulós, korán kelős időszakba, így a szülők feladata, hogy ebben segítsék gyermeküket.– Alapvetően semmi különös nincs az iskolakezdésben, hiszen ez csak egy hely, ahová lehet, hogy közel 20 évig is jár a gyerek. Akár az elsőt kezdi tehát, akár már rutinos diák, nem érdemes úgy kezelni, hogy a szeptember eleji első becsengetés olyasmi, ami miatt idegesnek kellene lenni – fogalmazott Benák-Tömöri Judit gyermekpszichológus.– Az a legfontosabb, hogy a szülő nyugodt legyen. Ha ugyanis ő aggódik, az átragad a gyerekre is.Természetesen az elsősök esetében az iskolakezdés nagy napnak számít, a szakember szerint azonban, ha a tanév során napi 10–15 percet foglalkozik a család valamelyik felnőtt tagja a kicsivel, biztosak lehetnek abban, hogy nem lesz vele gond. Nagyobbak esetében pedig az első hetek úgyis arról szólnak, hogy visszarázódjanak az iskolai rendbe, így bármelyik évfolyamra is csengetnek be jövő héten, a szakember szerint nem érdemes ezzel már a nyári szünet végén stresszelni őket.– Azt gondolom, a vakáció a pihenésről szól, így az utolsó hetet se kell tanulással, ismétléssel tölteni a felkészülés indokaként. A ráhangolódáshoz az is elég, ha az utolsó napokban becsomagolják a tankönyveket.Más kérdés a napirend: ha az az elmúlt időszakban felborult, érdemes azt az első iskolanapig visszaállítani. – Ha hetente egy órával korábban fektetjük le a gyerekeket, szervezetük fokozatosan szokik hozzá ahhoz, hogy ismét időben ágyba kell bújni, hogy korán fel tudjanak kelni. Ha erről a szülő nem gondoskodik, az első hetek valószínűleg nagyon nehezek lesznek – fogalmazott a pszichológus.Bár az ritka, hogy egy gyerek szorongjon az iskolakezdéstől, természetesen ilyen is előfordulhat. Benák-Tömöri Judit erre az esetre azt javasolta, a szülő már augusztus végén menjen be a gyerekkel az iskolába – például a tankönyvekért –, hogy szokja a légkört. – Az ilyen gyerekkel sokat kell beszélgetni, hangsúlyozva a pozitív élményeket, amelyeket ott szerezhet. Ha pedig a szorongás oka egy tanár vagy osztálytárs viselkedése, érdemes problémakezelési stratégiát kidolgozni, hogy mire szembesül a helyzettel, legyen eszköz a kezében, amellyel saját maga tudja tompítani vagy akár meg is szüntetni a problémákat.