Nem áznak el többé a ruzsai utasok

Komfortosabb körülmények között lehet ezután várakozni. Fotó: Frank Yvette

A korábbi fémbódét a 90-es évek elején váltotta fel a mostani cseréptetős fedett megálló. Ennek azonban az idők folyamán elkorhadt a tetőszerkezete – már be is ázott. Ezért döntött úgy a település önkormányzata, hogy saját költségén felújíttatja.Múlt csütörtökön kezdődtek a munkálatok, más szerkezetű tetőt kapott a várakozóhely, ezáltal praktikusabb és komfortosabb lett a ruzsaiak központi várótere. A mostani tetőszerkezet modernebb lett, és vízelvezető csatornát is kapott, így a beázás veszélye is csökken.– Az új tető már elkészült, még egy tisztasági festés vár az építményre, amelyet a héten elvégeznek. Egymillió forintból újítottuk fel az idei költségvetés terhére – mondta el Sánta Gizella polgármester. Jövő héten valószínűleg már birtokba vehetik az ingázó iskolások és a tanyán élők.