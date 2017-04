Nem esznek embert az informatikai cégek: 10 tanács a sikeres állásinterjúra

A következő években többtucatnyi szegedi munkatársat keresnek az informatikai fejlesztő cégek.

Fotó: Kuklis István

Stabilan Szegeden képzelik el munkájuk folytatását a legnagyobb informatikai cégek irodái, mert az egyetemi képzésre és arra alapoznak, hogy jó élni a városban. Folyamatos bővítésben gondolkodnak, aki informatikusnak tanul, nyitott kapukat talál náluk. Erről igyekeznek meggyőzni a fiatalokat. Ezért a közös célért hajlandó is összefogni Szegeden az NNG Kft., az Evosoft Hungary Kft., az IT Services Hungary Szolgáltató Kft., az Epam Systems Kft. és a GriffSoft Informatikai Zrt. És nem csak mert – jegyezték meg viccesen – közel akarják tartani magukhoz az ellenségeiket.

Kedden az egyetem informatikai szakmai napján azt is megosztották a több száz fős hallgatósággal, milyen náluk egy felvételi beszélgetés, és mi arra a jó taktika.1. Használd ki az egyetemi éveket! Tanulj nyelveket is, és jelentkezz a cégek kurzusaira, gyakornoki programjaira!2. Ahhoz a céghez add be a pályázatod, amelyik igazán érdekel! Ne lövöldözz vaktában!3. Készülj fel az interjúra! Nézd meg legalább a cég honlapját, és olvasd el figyelmesen az álláshirdetést! Legyen elképzelésed, miért ott akarsz dolgozni!4. Érdemes az ott használt programnyelvet felfrissíteni.5. Add önmagad! Az interjú sikere 70 százalékban a személyiségeden múlik.6. A teszteken nem azt keresik, mit nem tudsz, hanem felmérik a tudásodat.7. Nem tudósokra, hanem érdeklődő csapatjátékosokra van szükség. A fejlesztés is beszélgetős műfaj.8. Senki nem érkezhet készen, az első hónapok úgyis a közös tanulással telnek majd.9. Nemcsak azt figyelik, te alkalmas vagy-e a cég számára, hanem hogy a cég megfelel-e neked.10. Merj kérdezni!