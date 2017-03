Nem helyeslik, de elfogadják a hálapénzt

– Nem fogadok el hálapénzt a betegeimtől, de így van ezzel az osztályunk többi dolgozója is – jelentette ki Álmos Péter. A szegedi pszichiáter úgy fogalmazott, az ügy szerinte morális kérdés. – Ahol a betegekre kevés idő jut, így vásárolják meg az odafigyelést, máshol pedig a speciális vizsgálatok elvégzését, vagy mondjuk azt, mennyi ideig fekszenek bent az intézményekben. Csakhogy ez azt jelenti, hogy a hálapénz alkalmas az előnyszerzésre és az egyenlő ellátáshoz való hozzáférés torzítására.Bár egy nemrég publikált felmérés szerint az orvosok többsége hasonlóképpen gondolkodik, a gyakorlatban még mindig nagyon kevesen utasítják vissza kategorikusan a hálapénzt. A Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezete (RESZASZ) a Szinapszis Kft. segítségével januárban közvélemény-kutatást készített közel ezer orvos közreműködésével, amelyből az derült ki, hogy az orvosok 96 százaléka hálapénzmentes egészségügyben szeretne dolgozni. A teljes mértékben elutasítók száma azonban csupán 33 százalék – igaz, ez jelentős növekedés a négy évvel ezelőtti állapothoz képest. Akkor a szakemberek 19 százaléka mondta azt, hogy nem fogadja el a borítékot, és rendszerszinten sem tartja szükségesnek. Az elutasítók több mint fele egyébként rezidens.

A felmérés arra is kitért, az orvosok szerint a betegek miért adják a hálapénzt. Míg négy éve még minden harmadik szakember szerint a zsebbe csúsztatott boríték ténylegesen a hálát fejezte ki, már csak 17 százaléknyian hiszik, hogy ez és nem az előnyszerzés reménye van a háttérben.A kérdéssel tavaly év végén a Jobbik is foglalkozott: a párt hálapénztérképet készített, amelyen feltüntette, hol fogadnak el és hol nem fogadnak el paraszolvenciát. Csongrád megyéből Hódmezővásárhely és Szentes szerepelt rajta, gyűjtésük szerint mindkettőben az intézményvezető utasítása szerint az ellátást követően elfogadható és adható hálapénz. Még akkor megkérdeztük a két intézmény vezetőjét, valóban nincs-e olyan osztályuk, ahol visszautasítanák a hálapénzt az orvosok. Kallai Árpád, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója annyit írt válaszul: „az Ön által feltett kérdés Intézményünkben a jogszabálynak megfelelően szabályozásra került, mely a kórház minden munkatársára kiterjed". Szentesről nem kaptunk választ.A szegedi klinikákon nem tiltják és nem is támogatják a hálapénz elfogadását. Több osztály is van, amely egységesen visszautasítja a hálapénzt, kiemelni azonban Facskó Andrea, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke nem akart egyet sem. Hozzátette, szinte minden intézményben vannak orvosok, akik saját döntésük alapján visszautasítják a betegek borítékjait, ez pedig nem függ sem életkoruktól, sem az orvosi hierarchiában elfoglalt helyüktől.– Ez a rendszer mindenkinek kellemetlen, és nem segíti az orvos–beteg bizalmi viszony kialakulását sem – tette hozzá az elnök.A RESZASZ felmérése szerint egyébként országosan az orvosok 60 százaléka azt gondolja, pusztán a béremelések hatására a hálapénz nem fog eltűnni.– Mondjuk ki: a béremelés egy szűk orvosi réteg számára aprópénz a hálapénzhez képest – fogalmazott Lovas András aneszteziológus szakorvos, aki egyébként szintén nem fogad el hálapénzt egyetlen betegétől sem. Hozzátette: a bérrendezés ugyanakkor elengedhetetlen feltétele annak, hogy a paraszolvencia rendszere megszűnhessen.

– Emellett a teljes ellátórendszer átalakítására lenne szükség, ahol meghatároznak egy alapcsomagot, ami az egészségbiztosításért jár. Minden extráért pedig adózott keretek között, legálisan, szerződéses viszonyban fizethetne a beteg – fogalmazta meg a szövetség által is támogatott elképzelést a szegedi szakember.