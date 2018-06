Népszerű az angol társalgási klub és nyári egyetem - galéria

Különleges vendégként az Ohio állambeli Toledo városában élő Elizabeth Balint a Nagy Tavak Konzorcium, míg Peter Ujvági a toledói városi tanács képviseletében vázolta életútját azok számára, akik itt beszélgetve tartják frissen angolnyelv-tudásukat. Ugyanitt hétfőn „amerikai nyári egyetem" nyílt – középiskolásoknak nem középiskolás fokon.Az amerikai trénerek a vezetés és a jólét kérdésköreit mutatják be az oktatás, a gazdaság, az egészség és a kultúra szemszögéből. Paul D. Longenecker, az Otterbein University, az University of Toledo és a Lourdes University professzora – 2008, 2011 és 2017 után – idén is három egyetemista tanítványával érkezett. Aleth Pashi az egészségüggyel, míg Kelani Nuckols az edzői és Jalen Goodwin a kommunikációs tudását igyekszik átadni közel félszáz magyar fiatalnak. Ezen a héten a szegedi Agóra, a jövő héten Hódmező-vásárhely ad otthont az SZTE által generált angol nyelvű programnak. Fotó: Bobkó Anna