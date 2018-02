Oázisok Dél-Koreában - Kiss Ferenc szegedi tervezőgrafikus plakáttervét is láthatják a világ minden pontjáról

Az internet segít láthatóvá válni tenni a grafikus munkáját. Fotó: Frank Yvette

- A dél-koreai téli olimpia logója egy nagyon egyszerű, geometrikus forma, olyan, mint egy négyzet - mutatta meg egyes számú eszközén, a laptopján a plakátterveket Kiss Ferenc . - A világesemény szlogenének két szaván alapult a koncepció: passion (szenvedély) és connected (csatlakoztatva). Az alapok akrilfestékkel és gumihengerrel készültek papírra, ezután kezdtem neki a munka számítógépes részének. Úgy tekintek a plakátra, mint egy esztétikai oázisra: sűrű, gondolati és formai struktúra, ivóvíz a fáradt szemnek.A sokoldalú grafikusművész diplomáit Szegeden és Pécsett szerezte, jelenleg pedig a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) doktori képzését végzi - emellett oktat a szegedi rajz tanszéken tervezőgrafikát, és saját projektjein is dolgozik.- Noha a szüleim Hódmezővásárhelyen és Szentesen születtek ,,tősgyökeres" szegedinek gondolom magam. Meghatározó számomra a város, ide köt életem három sarokköve is: az In Memoriam Gepleki művészcsoport, a Tirke Honolulu rock and roll banda és a családom - vallja be.- Mégis fontos újra és újra kimozdulni ebből a városból. A 28 éve működő zenekarommal, a Tirke Honoluluval is ezt tapasztalom: hogyha jó dolgot csinálsz, akkor Szegeden kívül gyakran egyszerűbb; könnyebben játszottunk a Szigeten négyszer annak idején, mint a JATE Klubban.

Kiss Ferenc elmondása szerint sokat jelent a Tirke dobosaként szerzett színpadi tapasztalat a dizájnermunkájában is - lényegében minden koncert is egy újra, elölről kezdett univerzum, felkérés a táncra, keringőre.- Ugyanakkora elszántsággal kell hozzálátni egy ötfős cég logótervéhez, mint egy AXN tévécsatorna teljes arculatának megtervezéséhez - jelenti ki, ahogy a fellépés akkor is koncert, ha nem a Sziget fesztiválon, hanem egy kiskocsmában történik. - Érzékenység és lelkesedés kell hozzá, egyetlen témát sem szabad félvállról venni. Ha rutinból akarsz megoldani egy feladatot, az már nem az igazi.Kass János azt mondta róla a 2008-as kiállítása előtt: ,,Maga tehetséges, makacs ember, és túl van a krisztusi koron, mit keres még Szegeden? Menjen, utazzon, csináljon nemzetközi karriert!"- Három fontos halmaz van: Szeged, Budapest és a világ többi része. Ha valaki meg tudja oldani, hogy mindhárom halmazban legyen elegendő valóban értékes eleme, az nagyszerű érzés lehet - foglalta össze. - Nagyon sokat jelent az internet és az általa elérhető nemzetközi szakmai fórumok esélye - a hallgatóimat is biztatom arra, hogy a munkáikat tegyék láthatóvá a neten, ne csak passzív befogadóként szörföljenek, használják ki a rendelkezésükre álló technikai eszközöket, de még fontosabbnak gondolom, hogy legyen legalább két-három, élő ,,mérföldkő" az ember közvetlen környezetében, akik még ,,árnyékukkal" is irányt tudnak mutatni, és ha kell, le is passzolják a labdát az üresen álló társaknak.Mindezt saját példájával erősíti: sok projektjét megtalálhatjuk az interneten, köztük a készülő doktori munkának részleteit, valamint a számára különösen fontos '56-60-as plakátot, amely az édesapjáról készült, és a dél-koreai JeJu szigete, a Liechtensteini Nemzeti Múzeum, Békéscsaba, Hévíz és a Műcsarnok után idén a XX. Országos Tervezőgrafikai Biennálé fővárosi tárlatán is kiállították.