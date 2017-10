Őcsényből már elüldözték a menekült gyerekeket: Röszkén sem látnák szívesen a migránsokat

Fehér Szilveszterné és Gyenes Katalin egyetlen menekültet sem látna szívesen Röszkén, mert szerintük utána több százan jönnének. Fotó: Frank Yvette

– Igazuk volt az őcsényieknek! – mondta Röszke központjában, a kispiacon egy, magát tősgyökeres röszkeinek valló idős nő. A falu főutcáján lakó Gyenes Katalin arról beszélt, mennyire félt, amikor 2015 nyarán tizenöt-húsz fős csoportokban vágtak át a migránsok a falun. Nagyon csúnya világ volt – állapította meg. – Nem kérdeztek azok semmit, hogy mit lehet és mit nem. Letrimbolták a kukoricát, tönkretették a kerteket az alvégen – kapcsolódott be a beszélgetésbe a szintén nyugdíjas Fehér Szilveszterné.

Idejönnek, utána meg robbantgatnak

Ördög Géza is elindulna

Prónai Sarolta kisfiával, Noel Ákossal. A Fröcsi kocsma pultosnője szerint a már befogadott menekült családok üdülhetnének pár napot Röszkén. Fotó: Frank Yvette

– Mink voltunk a legközelebb a tűzhöz, mink láttuk, hogyan szemeteltek és heveredtek el a faluban. Én biztosan nem fogadnák be egyet se a házamba. Azt a fene bánja, ha egy panziós befogadja őket – hangsúlyozta Fehér Szilveszterné. Erre kontrázott rá Gyenes Katalin. – Nem a panziós által befogadott öt-hat családdal lenne a baj, hanem azzal, hogy utána jönnének százan, kétszázan, vagy ki tudja, mennyien. Még hogy mi, magyarok adjunk minden migránsnak 9 millió forintot?! Adjon az a rohadt Soros, aki az egészet kitalálta! Van rá pénze, mert annyit lopott – mondta az idős nő. – Befogadjuk őket, utána meg robbantgatnak. Ezt halljuk mindig a hírekben – magyarázta Fehér Szilveszterné.– Az egészen más, ha már van papírjuk, és nem illegálisan lépték át a határt – fogalmazott Prónai Sarolta. A Fröcsi kocsma pultosa munkája mellett vigyázott a kisfiára, Noel Ákosra is. Szerinte azzal nem lenne baj, ha már papírral rendelkező, befogadott menekült családokat üdültetnének pár napig Röszkén. Sarolta egyébként Hercegszántóról költözött Röszkére. – Hercegszántónál is jöttek annak idején, de nem annyian, mint itt – mondta végül.

A Forró fogadó tulajdonosa mérlegelne

Az őcsényi eset

– Nálam nyitva van a kapu, de ha valaki beteszi a lábát, akkor viselkedjen úgy, ahogy elvárom. Legyen az migráns, cigány vagy magyar – magyarázta Ördög Géza, aki kérte, ne fotózzuk. – A migrációval kapcsolatos válságot nem én fogom megoldani, az nem rajtam múlik. Ezek a szerencsétlenek oda mennek, ahol van mit enni, mert nem tudnak enni adni a családjuknak. Lassan ivóvíz sem lesz ott, ahol élnek. Ha az én családom kerülne ebbe a helyzetbe, és nem lenne más választásom, lehet, hogy én is elindulnék. De erről senki sem beszél tisztán és őszintén – hangsúlyozta a 72 éves férfi, akinél elmondása szerint egész nap szól a Lánchíd rádió.– Egy panzió üzleti vállalkozás, és nem segélyszervezet – mondta a röszkei úton álló Forró fogadó tulajdonosa. Forró Csaba szerint nagyon át kellene gondolnia és mérlegre tennie, mit hoz, mit visz, ha ő jogszerűen befogadott és oltalom alatt álló menekült családokat üdültetne pár napig. – Mindenkinek szíve-joga, kit fogad be. Harminc éve működtetjük a fogadónkat, és járt már nálunk mindenféle náció. Két éve nyáron a migránsválság idején voltak, akik bejöttek, ittak egy kávét, használták a wifit, és már mentek is tovább – mondta a tulajdonos. Azon a nyáron a készenléti rendőrök költöztek be a fogadóba, és most is laknak ott néhányan. – Sok programunk van, lakodalmakat is rendezünk, ezért most biztosan nem szállásolnám el a menekülteket, mert az többet vinne, mint hozna, és az sem lenne szerencsés, ha ütközne a két vendégkör – mondta Forró Csaba.A Tolna megyei Őcsényben sohasem látott indulatokat váltott ki, amikor híre ment, hogy egy panziótulajdonos Magyarországra törvényesen érkezett, jogszerűen befogadott és oltalom alatt álló menekült családokat, gyerekeket és nőket üdültetne az őcsényi vendégházában néhány napig. A helyiek életveszélyesen megfenyegették a panziótulajdonost, téglát dobtak az autójára, és kiszúrták a kerekeit. Orbán Viktor miniszterelnök az eset után azt nyilatkozta, az őcsényiek helyesen tették, amikor határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket. – Őcsényben még soha senki nem találkozott menekülttel, és már nem is fog – nyilatkozta Fülöp János polgármester, aki az eset után lemondott a posztjáról.