Ököllel arcon ütötték, majd fejbe rúgták a földön fekvő férfit a szegedi rakparton, vádat emeltek ellenük

A vádirat szerint a két vádlott, akik egymással baráti viszonyban voltak, 2017. július 7. napján az esti órákban Szegeden belvárosában italoztak, majd az éjszaka folyamán a Huszár Mátyás rakpart irányába indultak. Vásároltak még szeszesitalt, majd éjfél körül összetalálkoztak a rakparton egy nagyobb társasággal, amelynek tagja volt a sértett is, aki szintén nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott el az éjszaka folyamán.Az ittas vádlottak és a szintén részeg sértett között szóváltás alakult ki - ennek okát nem tudni -, és a vádlottak egyike váratlanul, egy alkalommal, ököllel arcon ütötte a sértettet. A férfi álló helyzetből, tompítás nélkül magatehetetlenül hanyatt esett és fejét beverte a gyalogjárdába. Az ütés következtében a vádlott keze is eltört, és maga is egy nagyobb mélyedésbe esett hátra tántorodva. Mindezt látva a vádlott barátja odalépett a járdán már mozdulatlanul fekvő, védekezésre képtelen állapotba került sértetthez és fejen rúgta őt, majd a vádlottak együtt távoztak a helyszínről.

A sértett részére a rakparton tartózkodók telefonon segítséget hívtak, őt a mentők kórházba szállították. A bántalmazás következtében a sértett orrcsonttörést, arccsonttörést, tarkótáji repesztett sérüléseket, agyállományi vérzést szenvedett el. Nem hogy nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, meg is halhatott volna: a koponyaűri és az agyállományi vérzések közvetett életveszélyes állapotot eredményeztek.

A főügyészség a vádlottakat életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolja, bűnösségük kérdésében a Szegedi Törvényszék fog dönteni.