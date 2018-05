Oktatási központ lesz az egykori óvodából

Kívülről megőrzi régi stílusát az épület, belül modern körülményeket alakítanak ki az új oktatási centrumban. Fotó: Kuklis István

Nincs tető a Kossuth Lajos sugárúti egykori óvoda épületén. Kiderült, nem lebontják, hanem teljesen felújítják a Szegedi Tudományegyetem tulajdonában lévő ingatlant. Az épület a SZOTE óvodájaként volt ismert, ide jártak a dolgozók gyermekei, és az üresen maradt férőhelyeket töltötték fel más munkahellyel rendelkező szülők gyermekeivel.A megszüntetés előtti időszakban annyira lecsökkent a jelentkezők és a felvett gyermekek száma, hogy az óvodát bezárták. Ugyancsak itt működött a Népegészségtani Intézet egyik részlege. Az épület állaga miatt az intézet is kiköltözött, így az majd egy évtizedig üresen állt. Most viszont felújítási munkák folynak a körbekerített házon.Megtudtuk, az SZTE Általános Orvostudományi Kar tulajdonában maradt az ingatlan, nem adták el, felújítják, és új funkciót kap a több mint százéves épület.A most épülő oktatási centrumban az előkészítő évfolyamra járó külföldi hallgatókat képzik majd. A térítéses képzésre sok olyan diák jelentkezik, akinek a pillanatnyi ismerete vagy nyelvtudása nem elegendő, nekik felajánlják a nulladik évfolyamot, ahol kémiát, biológiát és nyelvet tanítanak.– Régebben ez egy-két csoportot érintett, most viszont 200 körül van a számuk, és elhelyezésük komoly gondot jelentett. Ekkor jött a gondolat, hogy építsük át a Kossuth Lajos sugárúti ingatlanunkat – magyarázta Tóth Gábor, az orvostudományi kar gazdasági dékánhelyettese. Elmondta, az épület állaga igen rossz volt, ezért teljesen felújítják, úgy, hogy a külső homlokzat megőrizze stílusát. – A rekonstrukció nagyságrendileg legalább 400 millió forintba kerül – tette hozzá a dékánhelyettes.Jelenleg részleges födémcsere zajlik, a nyílászárókat is kicserélik, és a tetőteret is beépítik. A tervek szerint tíz szemináriumi terem és közösségi tér lesz a megújult belső térben. A régi tornacsarnok helyén pedig egy nagyobb előadót építenek, amely kisebb konferenciáknak is helyet adhat. Tóth Gábor hozzáfűzte: várhatóan év végére készül el a 21. századi követelményeknek megfelelő oktatási központ.